video suggerito

Elisabetta Canalis rilancia la camicia annodata in vita per la primavera 2025 Il trend da seguire nella primavera 2025? Quello della camicia annodata in vita (come ha fatto Elisabetta Canalis durante un impegno lavorativo a Milano). Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da qualche giorno a questa parte si parla molto di Elisabetta Canalis e della presunta rottura con Georgian Cimpeanu, il campione di kickboxing con cui è fidanzata dal 2023. I due si sono avvicinati dopo il divorzio della showgirl con Brian Perri e da allora sono apparsi affiatati e innamorati, tanto da essere diventati il simbolo dell'amore capace di superare la differenza di età (a "dividerli" ci sono infatti 14 anni). A lanciare l'indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia, che ha fatto notare che i due non si seguono più sui social, ma al momento nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito. L'unica cosa certa è che Elisabetta è rientrata in Italia per motivi lavorativi, approfittandone per riconfermarsi un'icona di stile iper contemporanea.

Il look primaverile di Elisabetta Canalis

L'avevamo lasciata a Los Angeles in shorts di jeans e tacchi a spillo, ora ritroviamo Elisabetta Canalis a Milano alle prese con alcuni impegni professionali. Che volesse prendersi una pausa da Georgian o che avesse già programmati gli shooting, ma la cosa certa è che è tornata in Italia e ora trascorre le giornate tra set e uscite con gli amici. Pranzi improvvisati, sedute di trucco ed eventi di gala all'insegna del glamour, la showgirl ha documentato tutto sui social in un album accompagnato dalla didascalia "Milano sul set". Ad attirare le attenzioni dei fan è stato uno scatto in particolare, quello in cui appare in jeans skinny, giacca nera sportiva e over e una camicia bianca classica ma portata annodata in vita.

Elisabetta Canalis sul set

Come seguire il trend della camicia annodata in vita

Da sempre trend setter, anche questa volta Elisabetta Canalis è riuscita a dettare legge in fatto di stile. Complice il servizio fotografico a cui ha preso parte, ha lanciato la mania da seguire nella primavera 2025. Dopo i micro shorts in vinile e le scarpe da ginnastica "brutte ma comode", ora ha indossato la camicia annodata in vita che rivela l'ombelico. Si tratta di una moda che ha già dominato negli scorsi anni e che sembra essere destinata a spopolare anche in questa bella stagione. Quale camicia scegliere per seguire la tendenza? L'ideale sarebbe un modello classico d'ispirazione maschile ma si può optare anche per una variante in delicata seta, l'importante è che si faccia un nodo all'altezza della vita, trasformandola in crop top.

Leggi anche Le 11 tendenze moda per la Primavera/Estate 2025