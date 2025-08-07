stile e Trend
Elettra Lamborghini non bada a spese per Lea: la cagnolina col collare firmato da 490 euro

Dettaglio griffato per Lea, la cagnolina di Elettra Lamborghini entrata in famiglia nel 2021. È la creazione esclusiva di un brand che la cantante ama molto.
A cura di Giusy Dente
Si avvicina un compleanno importante: Elettra Lamborghini tra qualche giorno festeggerà i 4 anni della sua Lea. L'anno scorso il 20 agosto aveva condiviso una dedica sui social per la "cagnolina migliore che potessimo mai desiderare": in suo onore anche una torta con tanto di candeline! Chissà cosa avrà in mente questa volta per lei. Lea è amatissima e segue ovunque la cantante e suo marito; è grande protagonista anche di foto e stories su Instagram. Nelle ultime, scattate durante le vacanze, si nota un dettaglio griffato nel "look" di Lea.

Chi è Lea

Lea è entrata nella vita di Elettra e Afrojack nel 2021, dopo due lutti pesanti: la perdita del cane Roy e della cavalla Lolita (con lei da ben 16 anni). La coppia ama moltissimo gli animali e quando è arrivata la cagnolina in famiglia, è stata una gioia enorme, perché ha portato tanto amore nelle loro vite. È un levriero italiano: cane vivace, giocherellone e intelligente, molto mansueto. Cerca le coccole e ama stare tra la gente, mentre è tendenzialmente schivo con gli estranei e con gli altri animali. La prima foto insieme è del 18 novembre 2021 con la dedica: "Finalmente sei arrivata". E da allora, Lea è diventata a tutti gli effetti un membro della famiglia.

Chi ha firmato il collare

La cagnolina è spesso protagonista di foto e video. In uno degli ultimi scatti ha addosso un dettaglio griffato che non passa certo inosservato. È impossibile non riconoscerlo, perché la Tela Monogram Multicolor è inconfondibile e rimanda immediatamente a una e una sola Maison: è il simbolo di Louis Vuitton. È una stampa iconica della Casa di Moda, con motivo floreale geometrico e iniziali. La cantante  ama particolarmente il brand: le abbiamo visto sfoggiare un costume della collezione beachwear, ma possiede anche un trolley del marchio.

Quanto costa il Lububu "segreto" che Chiara Ferragni ha regalato ai figli Leone e Vittoria
Collare Louis Vuitton
Collare Louis Vuitton

Il collare di Lea è un prodotto esclusivo: fa parte della collezione Louis Vuitton x Takashi Murakami. Basti pensare che la linea è limitata a una sola quantità per prodotto e per cliente, proprio per preservarne l'esclusività. Il collare è impreziosito dal motivo della Maison, ma rivisitato dall'artista giapponese in una vivace versione con ben 33 colori. Presenta anche una medaglietta dorata. Costa 490 euro. È il dettaglio griffato degno del cane di una vera fashion addicted come Elettra Lamborghini.

