Elettra Lamborghini con e senza trucco: “Sembro un serpente” Elettra Lamborghini ha ammesso di non essere molto brava con make-up e pennelli, ma non è un problema, perché quando è struccata si piace ancora di più.

A cura di Giusy Dente

Nella sua vita Elettra Lamborghini ha sperimentato molte cose. È la musica la passione più grande: è reduce dal lancio di un nuovo album ed è stata in tour con diverse date. Ma al momento si sta divertendo anche con la tv: in fondo i suoi esordi risalgono proprio all'esperienza di un reality (che non rifarebbe!) e ora è tra le protagoniste della nuova edizione di Italia's Got Talent. Canta, balla, intrattiene il pubblico davanti alle telecamere, si è cimentata anche nel mondo della moda, ma c'è una cosa che non sa proprio fare: truccarsi!

Elettra Lamborghini alle prese col make-up

Elettra Lamborghini usa i social per comunicare con i fan, per tenerli aggiornati sulle sue giornate. Mostra la quotidianità, sia quando è alle prese con impegni di lavoro che quando si gode momenti di relax in famiglia. Ora, per esempio, è in vacanza col marito Afrojack, una pausa dopo gli intensi mesi in giro per l'Italia con i concerti. Quando è sul palco la cantante ama i look audaci, la sua stampa preferita è quella animalier, che non a caso ha anche tatuato sul lato B. Il suo stile insomma è inconfondibile, ma la passione per la moda non va di pari passo con quella per il make-up.

Lo ha ammesso lei stessa nelle ultime IG Story, in cui ha rivelato di non essere molto brava a truccarsi. In realtà, questo non la fa sentire più insicura, perché si piace esattamente così com'è, occhiaie comprese. Insomma, non sente l'esigenza di essere perfettamente truccata in ogni occasione, anzi si è ripromessa di non prendere più in mano i pennelli e di farsi unicamente truccare da professionisti, visti i suoi scarsi risultati quando ci prova! "Non sono capace: me l'hanno spiegato, ma c'è qualcosa che non va" ha ammesso con autoironia.

A suo dire, sta meglio struccata e il viso al naturale non le crea alcun imbarazzo: "Io mi vedo troppo figa così". Ha però un punto debole, una nota dolente e anche su quella, è riuscita a scherzarci sù come fa sempre, senza prendersi troppo sul serio: "Mi fanno un po' paura i miei occhi senza ciglia sembro un serpente perché sono molto chiari".