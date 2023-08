Elettra Lamborghini in body di cristalli e calze a rete (ma poi si accorge che sono bucate) “Sì mi sono strappata la calza un secondo prima di salire sul palco” ha ammesso Elettra Lamborghini, a proposito del suo ultimo concerto.

A cura di Giusy Dente

Elettra Lamborghini in Cristoforo Vizzini

Prosegue senza sosta l'Elettraton Tour di Elettra Lamborghini, che sta portando le canzoni del nuovo album in giro per l'Italia. Per la Twerking Queen è un'estate all'insegna della musica, sta facendo quello che ama di più: esibirsi sul palco per i suoi fan. Per loro ha organizzato una serie di concerti curati in ogni dettaglio e si è preparata lavorando sodo per essere in perfetta forma. Non sono mancati alcuni inconvenienti. Al Sammichele Music Festival di Bari qualcuno tra il pubblico le ha lanciato una bottiglietta d'acqua e lei ha reagito rimproverando l'autore del pericoloso gesto. Poi a Golfo Aranci è stata la volt5a di un ben più innocuo incidente di stile, su cui la stessa cantante ha scherzato e ironizzato, per perfetto stile Elettra.

Elettra Lamborghini brilla in nero

Elettra Lamborghini ha chiuso il Festival Risate Sonore di Golfo Aranci facendo cantare e ballare il pubblico con la sua musica. Per la Twerking Queen è stata l'ottava tappa del tour, con cui sarà in giro per l'Italia ancora per alcune date. Concerto dopo concerto sta sfoggiando sul palco le sexy creazioni pensate per lei dal fashion designer Cristoforo Vizzini (lo stesso che ha curato i look dell'anno scorso). Dietro c'è anche il lavoro dello stylist Nicolò Grossi.

Quest'anno il filo conduttore è il body, ma riproposto serata dopo serata sempre in modelli diversi, con differenti dettagli e ovviamente passando da un colore all'altro: blu, lilla, rosso, verde. La cantante li sta sfoggiando tutti sul palco! A Golfo Aranci ha puntato sull'intramontabile total black: body-perizoma tempestato di cristalli con guanti coordinati e calze a rete. Queste ultime le hanno giocato un brutto scherzo…

Elettra Lamborghini si esibisce con le calze rotte

L'incidente di stile può capitare a tutti e in ogni momento, ovviamente sempre quando meno te lo aspetti! Il segreto è saperci passare sopra con disinvoltura, senza farne un dramma, magari risolvendo in breve tempo se possibile. Lo sa bene Jenna Ortega, che ha sfilato sul red carpet con un abito che aveva inavvertitamente macchiato poco prima. Oppure Zendaya: l'abito che aveva scelto per una serata di gala è andato perso e ha dovuto ripiegare su un altro. A Elettra Lamborghini si sono rotte le calze poco prima di salire sul palco, quando ormai era troppo tardi per cambiarsi. Ha raccontato lei stessa l'inconveniente sui social, con lo spirito sempre scherzoso che la contraddistingue e che la rende amatissima dal pubblico. In alcuni scatti il buco sulle calze è appena appena visibile e lei quindi ha subito precisato: "Sì mi sono strappata la calza un secondo prima di salire sul palco".