Jenna Ortega, incidente di stile alla prima di Scream VI: l’abito macchiato sfila sul red carpet Jenna Ortega con un look black&white ha partecipato alla prima mondiale di Scream VI, il suo nuovo film dopo il successo della serie Mercoledì.

A cura di Giusy Dente

Jenna Ortega in Jean Paul Gaultier

Jenna Ortega ha partecipato a New York alla prima mondiale di Scream VI. Il film arriva sulla scia dell'enorme successo di pubblico e critica ottenuto dall'attrice nella serie tv Netflix in cui interpreta Mercoledì Addams. In attesa della seconda stagione i fan potranno ritrovarla nei panni di Tara Carpenter. Ha sfilato sul red carpet in black&white, ma c'è stato un piccolo incidente di stile.

Jenna Ortega sul red carpet con l'abito macchiato

L'attrice ha partecipato alla serata con un look black&white. La ventenne ha indossato una creazione firmata Jean Paul Gaultier: un abito chemisier bianco, con profonda scollatura a V e piccoli bottoni tono su tono, con giacca nera dagli ampi risvolti che lasciano le spalle nude. Il vestito-camicia proviene dalla collezione Fall 2022, disegnata da Olivier Rousteing (direttore creativo di Balmain).

Jenna Ortega in Jean Paul Gaultier

Lo stilista, uno dei più rivoluzionari del fashion system contemporaneo, ha realizzato questa collaborazione seguendo l'attuale tendenza delle collaborazioni. Ha abbinato il vestito-camicia a un paio di sandali neri con platform, impreziosendo l'outfit con gioielli Tiffany & Co. tra cui un anello in argento e un girocollo di diamanti.

Jean Paul Gaultier Autunno 2022 Couture

L'attrice ha lasciato i capelli sciolti: il suo bob con frangetta a tendina è uno dei più copiati del momento. Tutti vogliono l'acconciatura di Mercoledì Addams, che si è imposta come hair style di tendenza dell'inverno. Make-up naturale per la ventenne: focus sulle labbra di un luminoso rosso fuoco e guance colorate con un velo di blush. Non è sfuggito ai più attenti un dettaglio, nell'outfit dell'attrice: una macchia apparentemente di inchiostro blu proprio sul décolleté.

Jenna Ortega con Courteney Cox e il resto del cast

Jenna Ortega alla prima di Scream VI

Jenna Ortega in Scream VI interpreta il ruolo di Tara Carpenter. Il film sarà nelle sale cinematografiche italiane tra pochi giorni e segna il ritorno dell'attrice sul grande schermo, dopo il successo di Mercoledì. La serie tv targata Netflix, acclamata da pubblico e critica, ha dato un'enorme spinta alla sua carriera. La sua interpretazione le è valsa nomination sia ai Golden Globe Awards che agli Screen Actors Guild Awards.

Jenna Ortega in Jean Paul Gaultier

Mercoledì è stata una delle serie tv di maggior successo di sempre sulla piattaforma di streaming e difatti è stata rinnovata per una seconda stagione che sarà disponibile a gennaio. In Scream VI la ventenne recita al fianco di Courteney Cox, che torna nei panni che l'hanno consegnata alla fama internazionale negli anni Novanta: quelli di Gale Weathers.