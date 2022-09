Elettra Lamborghini agli RTL 102.5 Power Hits Estate: la tunica griffata costa oltre mille euro Elettra Lamborghini si è esibita sul palco degli RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 andati in onda ieri sera in diretta da Verona. Se per il live ha puntato sull’esuberanza, durante le prove ha preferito la comodità con un abito-tunica griffato.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si è tenuto uno degli eventi più attesi dell'estate: gli RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 che, come da tradizione, eleggono il tormentone dell'anno in diretta dall'Arena di Verona. Gli ospiti noti sono stati moltissimi, da Fedez in completo elegante a Elodie con l'abito di specchi. A trionfare, però, è stato il rapper con la sua La dolce vita, canzone dell'estate che ha ricevuto l'ambito riconoscimento. Il palco è stato calcato anche da Elettra Lamborghini, esibitasi in coppia con Rocco Hunt sulle note della sua Caramello. Se sul palco ha dato spazio all'esuberanza tra micro tutina viola e parrucca bicolor, durante le prove ha preferito puntare tutto sulle griffe.

Quanto costa il mini abito di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è stata tra le prime ad arrivare a Verona per le prove dell'evento che si è tenuto in serata e, oltre a concedere foto e autografi ai fan, si è anche distinta per il suo stile glamour e casual. Niente micro tutine e tacchi, la cantante ha preferito un mini abito griffato, un modello a tunica con le maniche lunghe e la zip sul collo. Come si capisce dall'iconica fantasia jacquard con la doppia G stampato all-over, si tratta di un capo firmato Gucci, contraddistinto da tre strisce arcobaleno sul davanti. Qual è il suo prezzo? Facendo parte di una collezione passata, il minidress non è disponibile sul sito ufficiale della Maison ma è possibile trovarlo sul web a 1.500 euro.

Abito Gucci

Elettra Lamborghini sul palco con la parrucca

Cosa ha indossato, invece, per l'esibizione? Elettra è rimasta fedele al suo stile esuberante e ha messo in mostra le forme esplosive con un body-perizoma in viola metallizzato, un modello con una maxi scollatura frontale. Per completare il tutto ha scelto un paio di cuissardes di pelle nera e una nuova parrucca, accessorio diventato il suo "tratto distintivo" per l'estate. Dopo le chiome silver, total pink e multicolor, questa volta ha puntato sull'effetto tricolore e sfumato: le radici sono scure, poi si passa al biondo platino e si arriva alle punte lilla. Ora che l'estate sta finendo, la Lamborghini cambierà stile?

