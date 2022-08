L’estate arcobaleno di Elettra Lamborghini: abbina il body scollato ai capelli colorati Elettra Lamborghini si trova in Sardegna insieme al marito Afrojack, dove ha stupito tutti con un colorato look psichedelico e una chioma di tutti i colori dell’arcobaleno.

A cura di Beatrice Manca

Frange, body psichedelico e chioma multicolor: l'ultimo cambio look di Elettra Lamborghini è all'insegna del colore e del divertimento. La cantante si trova in Sardegna insieme al marito Afrojack, precisamente a Arbatax, in provincia di Nuoro, dove si è esibita in concerto sfoggiando un look coloratissimo sul palco. Non c'è sfumatura di colore che l'artista non abbia provato: dopo i capelli lilla e le ciocche rosa da Winx, ora è la volta della chioma rainbow!

La tutina psichedelica di Elettra Lamborghini

Mentre la sua hit Caramello domina le radio, Elettra Lamborghini si esibisce sui palchi italiani, facendo ballare i fan. Laa regina del twerking ama le tutine aderenti e i look scintillanti perfetti per esaltare la sua energia. Dopo il body perizoma decorato con le frange e il top retina scintillante, per la tappa in Sardegna la cantante ha scelto un total look aderente sui toni dell'arancione, composto da body sgambatissimo, stivali cuissard con reggicalze e guanti lunghi con le frange laterali. Il tocco di tendenza? La fantasia psichedelica, vero must have dell'estate 2022!

Elettra Lamborghini gioca con i capelli colorati

Anche se nella vita reale la cantante sfoggia un caschetto castano, sul palco si diverte con hair look sempre diversi e originali. Nelle ultime apparizioni sul palco Elettra Lamborghini ha sfoggiato prima una chioma rosa candy, poi capelli lilla, coordinati all'outfit. L'ultimo look è anche il più spettacolare: ha sfoggiato una chioma bicolor, metà platino e metà arcobaleno, con lunghe ciocche rosa, rosse, verdi, gialle e blu. Dopo il concerto è tempo di relax: la cantante ha condiviso teneri scatti con il marito Afrojack. La coppia approfitterà delle bellissime spiagge in Sardegna per festeggiare Ferragosto?