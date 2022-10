Elenoire Ferruzzi, passione borse e scarpe di lusso: ha una collezione da oltre 50mila euro Elenoire Ferruzzi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 7 ma si continua a parlare di lei per il suo stile appariscente. In quanti sanno che ha una collezione di borse e scarpe di lusso? Ecco quanto valgono i suoi accessori griffati.

A cura di Valeria Paglionico

Elenoire Ferruzzi ha messo fine alla sua esperienza al Grande Fratello 7: nella 12esima puntata è stata eliminata con il 90% dei voti dopo essere diventata protagonista di un televoto lampo. La sua permanenza nella casa, però, non è passata inosservata. Oltre a raccontare il passato difficile fatto di bullismo e discriminazione, ha anche messo in mostra il suo stile esuberante fatto di abiti concettuali e unghie XXL. Ora riprenderà la sua normale vita quotidiana e, così come fatto durante il reality, di sicuro non rinuncerà al lusso e alle griffe. Dopo aver scoperto quanto paga di condominio per vivere in un appartamento a City Life, ora è arrivato il momento di rovistare nel suo armadio: ecco quanto valgono borse e scarpe griffate sfoggiate sui social.

Le borse di lusso di Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi non ha mai nascosto la sua passione per il lusso, basti pensare al fatto che è diventata famosa con alcuni video virali in cui lanciava in aria delle borse Carpisa definendole "il male". Non sorprende, dunque, che per completare i suoi look punti sempre su degli accessori sofisticati e griffati. Quando si parla di borse, in particolare, ne ha praticamente di tutti i tipi.

Elenoire Ferruzzi con la borsa Ferragamo

Sui social ha sfoggiato una tracolla in pelle rossa trapuntata di Salvatore Ferragamo (590 euro), una Betty Handbag total white di Vivienne Westwood (un modello simile costa 870 euro) e diverse Birkin di Hermès.

Birkin bag di Hermès

Ne ha una total black che sui siti di moda vintage di lusso viene venduta a oltre 19.000 euro e un'altra color fango che potrebbe valere più di 34.000 euro. In una delle didascalia dei suoi post su Instagram ha inoltre sottolineato l'amore per il lusso dicendo: "La vita senza Birkin è volgare".

Elenoire Ferruzzi con la Birkin di Hermès

Dalle Louboutin alle Chanel, Elenoire Ferruzzi ama le scarpe griffate

La Ferruzzi vanta anche una collezione di scarpe di tutto rispetto. Le più "economiche" sono le pumps Blade di Casadei in argento metallico da 575 euro, poi ci sono due paia di Louboutin, entrambe in vernice nera e con l'iconica suola rossa. Le prime sono i décolleté classici, le seconde sono le iconiche Hot Chick, quelle con degli "archi" intorno al tallone, e costano 645 euro al paio.

Le Hot Chick di Christian Louboutin

Sempre di Christian Louboutin, anche le pumps nere con le borchie (un modello simile costa oltre 600 euro). La chicca presente nella sua scarpiera? Un paio di slingback color panna di Chanel, un modello vintage con l'iconica doppia C ricamata sulla punta. Dopo il GF Vip 7 Elenoire sfoggerà dei nuovi accessori griffati?