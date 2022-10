Dove abita Elenoire Ferruzzi e perché paga 2.000 euro di spese condominiali a Milano Elenoire Ferruzzi, concorrente del GF Vip 7, sta rivelando diversi dettagli sulla sua vita nella casa, dove vive a Milano e anche la cifra enorme di spese condominiali che paga.

Elenoire Ferruzzi vive a CityLife, Milano

Elenoire Ferruzzi è una delle star del Grande Fratello Vip 7 e sta riscuotendo molti consensi di pubblico come icona LGBTQ+. È stata la prima donna trans ad entrare nella casa più spiata d'Italia e sono tanti i dettagli della sua vita che Elenoire Ferruzzi sta rivelando al GF Vip 7. La nota showgirl, nata a Varese nel 1976, oggi vive a Milano in un grande appartamento nel quartiere CityLife e paga 2.000 euro solo di spese condominiali. Proviamo a capirne la ragione.

Elenoire Ferruzzi al GFVip 7

Elenoire Ferruzzi vive in uno dei quartieri più esclusivi di Milano. Si tratta di CityLife, dove vivono anche Chiara Ferragni, Fedez e Beatrice Valli, che si trova nella parte nord occidentale della città. Il quartiere è caratterizzato da lussuosi edifici per appartamenti e iconici grattacieli di uffici. Simbolo dell'area sono le tre torri progettate dagli architetti Arata Isozaki, Daniel Libeskind e Zaha Hadid con il grande parco verde che le circonda.

Due dei grattacieli di CityLife, il Curvo progettato da Libeskind e lo Storto di Zaha Hadid

Il complesso di CityLife nasce dalla riqualificazione dell'area ex-Fiera, in seguito allo spostamento delle attività fieristiche a Rho-Pero. Il progetto, frutto di un concorso internazionale vinto dal Gruppo Generali con partecipata da Allianz, ha previsto la sistemazione di un'area di circa 366.000 metri quadrati con aree pedonali, spazi verdi, edifici residenziali, commerciali e per uffici. Il piano, definito dalle tre archistar, è stato completato nel 2020 e ogni architetto ha progettato un grattacielo e un gruppo di residenze di lusso.

Il grattacielo il Dritto progettato da Isozaki

Il Dritto, il Curvo e lo Storto, i soprannomi dei tre grattacieli di CityLife, sono già diventati un'icona di Milano. Il quartiere ha riscosso un grande successo tra i milanesi e sono in tanti a desiderare una casa tra le residenze esclusive dell'area, progettate da Arata Isozaki, Daniel Libeskind e Zaha Hadid. Non sappiamo di preciso in quale condominio viva Elenoire Ferruzzi, ma è probabile che si tratti di uno dei recenti palazzi costruiti a CityLife.

Le residenze Libeskind a CityLife

La concorrente del GFVip 7 ha raccontato infatti che nel suo palazzo ci sono due palestre e una piscina condominiale e le spese condominiale si aggirano sui 2.000 euro al mese. La cifra alta è probabilmente giustificata dalla manutenzione per i vari servizi esclusivi destinati ai condomini dei palazzi di CityLife che in genere comprendono un portiere h24, servizio di security, verde condominiale, oltre a piscina e palestra. Bisogna considerare che CityLife è inoltre una delle zone più care di Milano con valori immobiliare che si aggirano tra i 10.000 e i 15.000 euro a metro quadrato.