Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip 7 svela il significato delle sue unghie lunghissime Elenoire Ferruzzi è tra i concorrenti del Grande Fratello 7. Al conduttore Alfonso Signorini ha rivelato il significato delle sue unghie extra long.

A cura di Giusy Dente

(per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset)

I concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, la settima, hanno fatto il loro ingresso ufficiale nella casa. I primi a varcare la soglia sono stati Cristina Quaranta, Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese ed Elenoire Ferruzzi. Su di lei si sono concentrate sin da subito molte attenzioni: è un personaggio sopra le righe e irriverente, che nella sua vita ha messo davanti a tutto la libertà e la coerenza con se stessa.

Chi è Elenoire Ferruzzi

"Showgirl. attrice, cantante, icona gay": si definisce così Elenoire Ferruzzi sul suo profilo Instagram, dove è seguita da 112 mila utenti. Non ha all'attivo molte esperienze nel mondo televisiva, ma è nota soprattutto nell'ambiente LGBT milanese e sui social. Tempo fa spopolava un video girate proprio tra le strade del capoluogo lombardo in cui inveiva contro un brand di accessori. "Carpisa è il Male" è stato un tormentone per molto tempo, abbracciato dagli altri amanti del lusso sfrenato come lei.

Ha iniziato il percorso di transizione a 16 anni e ha proseguito con molti interventi di chirurgia estetica, con lo scopo di adattare il suo corpo non solo alle fattezze femminili, ma di renderlo il più coerente possibile con la proprie interiorità, col proprio modo di essere. La libertà è il valore più importante per lei e per questo si batte per i diritti civili.

Le unghie di Elenoire Ferruzzi sono vere?

Impossibile non notare immediatamente le unghie extra long della concorrente del Grande Fratello 7. Al momento dell'ingresso nella casa, anche il conduttore Alfonso Signorini non ha resistito e le ha rivolto una domanda in merito, quella che sicuramente si sono posti tutti osservando le mani di Elenoire Ferruzzi. Le sue unghie sono vere o finte?

Al conduttore ha spiegato che hanno un significato importante, che va oltre il semplice aspetto estetico: "Sono la massima espressione della mia libertà. Perché io nella vita ho fatto ciò che volevo e sono quello che volevo. Senza paura" ha ammesso. Anche in casa ha avuto modo di tornare sull'argomento, chiacchierando con Pamela Prati, anche nei concorrente di questa edizione.

"Ovvio che sono mie. Ormai fanno parte di me. Non saprei nemmeno vedermi senza. Però diventa un problema per fare il ritocco" ha ammesso. Al momento è preoccupata proprio di come gestire le unghie lontano da casa. Chissà se darà una mano a lavare i piatti o se delegherà questo compito ai compagni di avventura.