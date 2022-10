Elenoire Ferruzzi porta la moda inclusiva al GF Vip 7: chi firma i look della concorrente Durante l’ultima puntata del GF Vip Elenoire Ferruzzi ha incontrato la madre, svelando alcuni dettagli del suo passato. La donna che è oggi mostra la sua unicità anche attraverso gli abiti e lo stile.

A cura di Beatrice Manca

foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Elenoire Ferruzzi è uno dei personaggi più popolari della nuova edizione del Grande Fratello Vip: eccentrica, e sopra alle righe in tutto, di certo non passa inosservata. Durante l'ultima puntata ha svelato anche il lato più tenero e sentimentale di lei durante un emozionante incontro con la madre Giovanna. La concorrente ha condiviso alcune foto della sua infanzia e poi ha parlato con la madre, indossando un lungo vestiti verde smeraldo con lo strascico e una cintura nera. Gli abiti di Elenoire Ferruzzi portano nella casa del GF Vip 7 alcuni dei nomi più avanguardisti e sperimentali della moda italiana, con scelte audaci e anticonformisti.

Elenoire Ferruzzi è l'icona anticonformista del GF Vip

Elenoire Ferruzzi è diventata famosa per alcuni video virali in cui se la prende con il brand Carpisa o con le chat di Whatsapp, ma è molto di più: è un'icona LGBTQ e un'attivista trans irriverente. Lei stessa, in un'intervista a Rolling Stones, ha raccontato il suo percorso e i numerosi interventi per "scolpire" il suo corpo, diventando la persona che sentiva di essere, la donna che voleva diventare.

Elenoire Ferruzzi in ACT N°1 (per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

"Ho iniziato a operarmi a sedici anni e non ho mai usato la chirurgia plastica per correggermi. Col bisturi ho un rapporto artistico e volevo essere assolutamente quello che sono ora. Non ho mai avuto nessun problema con la mia interiorità, ma li ho avuti con gli altri!". La sua personalità esuberante si riflette in uno stile fuori da ogni canone: gli zigomi pronunciati, i lunghi capelli biondi, gli abiti da diva, lunghi e colorati.

Elenoire Ferruzzi indossa ACT N°1 (per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Elenoire Ferruzzi modella per ACT N°1

Attenzione però a liquidarla troppo in fretta come performer: lo stile di Elenoire Ferruzzi porta la firma di uno dei brand più interessanti e sofisticati della moda italiana, ACT N°1. Il marchio è stato fondato da due designer Galib Gassanof e Luca Lin, e nel 2017 si è imposto sulla scena vincendo il concorso Who Is On Next? ad Altaroma. I due designer hanno vinto anche il Grant di Camera Moda Fashion Trust, ricevendo le basi finanziarie e il mentoring necessario a sviluppare il loro progetto creativo.

Un modello ACT N°1 indossato da Elenoire Ferruzzi al GF VIP

Il lavoro dei due stilisti intreccia le suggestioni orientali dei rispettivi paesi di origine – Azerbaijan e Cina – con un approccio inclusivo e contemporaneo alla moda: giochi di volume, colori accesi, continua ricerca sui materiali. La sfilata Primavera/Estate 2023, tra le più interessanti proposte emergenti, è un inno alla diversità e alla teatralità. Il loro lavoro è apprezzato anche da Pierpaolo Piccioli, lo stilista di Valentino, che ha scelto di trasmettere la loro ultima sfilata sui canali social della Maison romana.

Elenoire Ferruzzi in un abito ACT N°1 (per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Il sodalizio tra Elenoire Ferruzzi e il brand ACT N°1 è di lunga data: non solo Elenoire Ferruzzi indossa regolarmente le creazioni della casa di moda nella casa del Grande Fratello Vip, ma accettò anche di salire in passerella per loro durante la sfilata Autunno/Inverno 2022-23. Tra i pilastri di ACT N°1 infatti c'è la celebrazione della diversità, esaltata attraverso casting inclusivi e canoni di bellezza anticonformisti.

Elenoire Ferruzzi sfila per ACT N°1

Nel corso delle puntate Elenoire Ferruzzi ha indossato alcune delle creazioni più drammatiche del brand, tra modelli trasparenti, colori scintillanti come pietre preziose e increspature di tulle. Ogni look è completato sempre dagli amati tacchi alti, da cascate di gioielli e dalle unghie lunghissime e laccate. Per la sesta puntata ha scelto un modello verde di ACT N°1 della collezione Spring Summer 2021, dall'affetto statuario. Gli abiti sono uno dei modi in cui Elenoire Ferruzzi si racconta al mondo: fedele a se stessa, senza mezze misure.