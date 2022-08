Edoardo, il figlio di Francesca Ferragni è fashion: al mare con occhiali da sole e completo hawaiano Francesca Ferragni è in vacanza, è volata in Sardegna col compagno Riccardo Nicoletti e il figlio Edoardo. È proprio quest’ultimo ad aver attirato le attenzioni dei fan: a due mesi è una vera e propria icona fashion tra occhiali da sole e completi hawaiani.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Ferragni sta vivendo un momento magico della sua vita: due mesi fa è diventata mamma per la prima volta e ora si gode le vacanze in compagnia del piccolo Edoardo e del compagno Riccardo Nicoletti. A differenza degli anni scorsi, non ha raggiunto le sorelle Chiara e Valentina (che attualmente sono a Ibiza), ha preferito rimanere in Italia per evitare di stressare il bimbo e godersi al massimo questo periodo di pausa lavorativa. Dopo essere stata sulle Dolomiti, ora è partita alla volta della Sardegna e passa le giornate tra mare cristallino, tintarella e bagni in piscina.

Baby Edoardo per la prima volta in aereo

La famiglia Ferragni-Nicoletti ha deciso di trascorrere questi ultimi giorni di ferie in un resort di lusso in Sardegna vero ma, nonostante le location da sogno che li circondano, il vero protagonista della vacanza è Baby Edo, ormai diventato una vera e propria icona fashion. Ha appena celebrato il suo secondo mese di vita ma questa volta non gli è stata dedicata la torta personalizzata di rito, la mamma e il papà hanno festeggiato la giornata portandolo per la prima volta in aereo. Il risultato? Il bimbo è rimasto tranquillissimo per tutto il viaggio, tanto che Francesca sui social non ha potuto fare a meno di scrivere "Edo promosso a pieni voti".

Edoardo e Francesca Ferragni in vacanza in Sardegna

Il look da spiaggia di Edoardo

Edoardo è stato portato per la prima volta sulle meravigliose spiagge della Sardegna e per l'occasione gli è stato fatto sfoggiare un look davvero fashion. Il bimbo è apparso adorabile con indosso un completino hawaiano blu e bianco, un modello con bermuda e camicia coordinata a maniche corte. Ha poi completato il tutto con un paio di occhiali da sole tondi con la montatura gialla, gli stessi che aveva già indossato sulle Dolomiti. Mamma Francesca, fierissima dell'outfit di suo figlio, nella didascalia dell'album postato sui social ha scritto: "Lo stile non va a pile". A quando la prima "sfida di stile" tra Leone, Vittoria ed Edoardo?