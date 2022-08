Le prime vacanze di Edoardo: il figlio di Francesca Ferragni adorabile con occhiali da sole e t-shirt Salopette con i leoncini, tutine effetto uncinetto, calzoncini colorati e perfino i primi occhiali da sole: il figlio di Francesca Ferragni in vacanza è un piccolo divo.

A cura di Beatrice Manca

Anche per la famiglia Ferragnez è tempo di viaggi e di vacanze: Valentina e Chiara Ferragni si trovano a Ibiza, dove si rilassano tra gite in barca e tramonti sul mare, mentre la sorella Francesca Ferragni ha scelto la tranquillità della montagna. L'influencer è diventata mamma per la prima volta a giugno e ha scelto un resort con piscina Dolomiti, dove ha trascorso qualche giorno insieme al compagno Riccardo Nicoletti e al piccolo Edoardo. La prima vacanza del bebé è all'insegna dello stile: la madre ha condiviso su Instagram alcuni dei "look" più teneri del neonato, dalle tutine con colletto alle salopette colorate, fino ai primi occhiali da sole!

Le tutine di Edoardo in vacanza

In casa Ferragnez la moda è un affare di famiglia che coinvolge anche i più piccini: basti pensare agli adorabili look estivi di Leone e Vittoria a Ibiza. Edoardo non è da meno: i genitori si sono divertiti a scegliere per lui tenere tutine a righe colorate, abbinate a scarpette da bebé effetto uncinetto.

La tutina a righe di Edoardo, primo figlio di Francesca Ferragni

In montagna si alternano giornate di sole e temporali: per le serate più fresche Edoardo aveva maglioncini con colletto abbinati ai cappellini, mentre per giocare all'aperto nei pomeriggi più tiepidi i genitori hanno scelto salopette colorate e t-shirt a righe.

Edoardo con la salopette

Baby Edoardo è il primo nipotino di Chiara Ferragni e Fedez: poteva mancare, tra le tutine sfoggiate nella carrellata di foto, anche un pagliaccetto celeste firmato Chiara Ferragni Brand. Alla nascita di Vittoria infatti la linea dell'influencer si è ampliata con una collezione bebé. Il look più tenero? Quello "nautico": t-shirt con un disegno di barche a vela, pantaloncini con i dinosauri e cappellino. Il tocco di stile? I primissimi occhiali da sole del bebé, con la montatura verde chiaro.

I primi occhiali da sole di Edoardo

La carrellata di foto pubblicata su Instagram da Francesca Ferragni ha sollevata un'ondata di tenerezza nei commenti: chissà come festeggerà Ferragosto la famiglia allargata!