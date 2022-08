Quanto costa la vacanza di Francesca Ferragni nell’hotel con vista sulle Dolomiti Francesca Ferragni sta trascorrendo le sue vacanze in montagna per l’estate 2022. Vediamo quanto costa il soggiorno con vista Dolomiti.

A cura di Clara Salzano

Francesca Ferragni in vacanza in Alta Badia

Mentre Chiara e Valentina Ferragni trascorrono le proprie vacanze al mare delle Isole Baleari, la sorella Francesca Ferragni ha scelto la montagna per la sua estate 2022, la prima con il piccolo Edoardo avuto dal compagno Riccardo Nicoletti. Passeggiate nella natura e hotel con viste mozzafiato su alcune delle vette più belle d'Italia caratterizzano le immagini condivise dalla sorella di Chiara Ferragni in vacanza. Scopriamo quanto costa il soggiorno in montagna di Francesca Ferragni.

Francesca Ferragni porta a passeggio in montagna il figlio Edoardo

Francesca Ferragni sta trascorrendo le sue vacanze in montagna e, dopo i primi giorni in Trentino Alto Adige, la sorella di Chiara Ferragni si è spostata in Alta Badia. Qui soggiorna presso l’Hotel Cristallo 4 stelle S che sorge nello scenario spettacolare delle Dolomiti, patrimonio mondiale Unesco.

L’hotel Cristallo in Alta Badia

L'Hotel Cristallo dove soggiorna Francesca Ferragni è un albergo dal design moderno che non rinuncia alla tipica cura dei dettagli architettonici del luogo. Il legno è il materiale caratteristico dell'intera struttura che offre ai propri ospiti viste mozzafiato sulle montagne.

La piscina dell’Hotel Cristallo

La piscina trasparente e il centro benessere di 3.100 metri quadrati sono il fiore all'occhiello dell’Hotel Cristallo che si inserisce in un contesto unico della Val Badia, dove praticare lo sport, attività all’aria aperta e rilassarsi.

Il centro benessere dell’hotel di Francesca Ferragni in Alta Badia

L'albergo in Alta Badia offre diverse tipologie di alloggio dalle camere alle suite con vista sulle montagne e agli chalet privati. Non è stato possibile individuare il tipo di sistemazione scelta da Francesca Ferragni presso l’Hotel Cristallo ma i prezzi variano in questo periodo dai 180 ai 350 euro circa a notte.