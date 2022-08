Chiara Ferragni a Formentera per Ferragosto: quanto costa il ristorante con vista sulla spiaggia Chiara Ferragni ha scelto l’isola di Formentera per il suo pranzo di Ferragosto con Fedez e alcuni amici. Scopriamo quanto costa il ristorante in cui sono stati.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni a Formentera per Ferragosto

Continuano le vacanze di Chiara Ferragni alle Isole Baleari. La nota influencer sta trascorrendo l'estate tra Ibiza, dove ha preso una villa privata con la famiglia e gli amici, e Formentera dove si reca spesso per trascorrere le giornate al mare. Ed è proprio a Formentera che Chiara Ferragni ha scelto di trascorrere il giorno di Ferragosto per festeggiare con Fedez e alcuni amici. Vediamo quanto costa il ristorante in cui sono stati.

Chiara Ferragni nel ristorante a Formentera

Chiara Ferragni con Fedez e alcuni amici hanno trascorso Ferragosto a Formentera. Per l'occasione la famosa coppia si è spostata in yacht da Ibiza e ha raggiunto la piccola isola delle Belari per un pranzo d'eccezione. Per la loro giornata a Formentera, Chiara Ferragni ha scelto di tornare in uno dei ristoranti più emblematici dell'isola di Formentera. Si tratta di Es Molí de Sal.

Es Molí de Sal, il ristorante di Chiara Ferragni a Formentera

Es Molí de Sal sorge in un antico mulino dell'industria del sale di Formentera. Il posto è stato ristrutturato per creare un luogo accogliente e d'atmosfera con impressionanti viste sulle acque turchesi della spiaggia di Illetes a Formentera e uno dei migliori tramonti dell'isola con Es Vedrà sullo sfondo.

L’interno di Es Molí de Sal

Quanto costa una cena al ristorante Es Molí de Sal

Es Molí de Sal è considerato uno dei migliori ristoranti sulla spiaggia di Formentera. Il locale è conosciuto per la sua cucina di qualità e i meravigliosi piatti di paella. Dalle immagini condivise sui social da Chiara Ferragni è stato possibile scoprire cosa abbia mangiato la nota influencer nell'iconico ristorante.

Il pranzo di Ferragosto di Chiara Ferragni

Per Ferragosto Chiara Ferragni ha scelto di pranzare al ristorante Es Molí de Sal di Formentera. Qui ha chiesto di assaggiare una delle loro paelle. Dal menù del ristorante scopriamo che un piatto di paella, da ordinare minimo per due persone, ha un prezzo che oscilla dai 46 ai 110 euro a persona in base alla tipologia di paella scelta.