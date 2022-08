Francesca Ferragni dalla montagna al mare: quanto costa una notte nell’hotel in Sardegna Continuano le vacanze di Francesca Ferragni che, dopo aver trascorso diversi giorni in montagna, si è spostata in Sardegna in un resort con spiaggia bianca e giardini.

A cura di Clara Salzano

Francesca Ferragni in Sardegna

Francesca Ferragni continua le sue vacanze estive e, dopo aver trascorso diversi giorni in montagna nella sua prima estate da neo mamma, ha scelto di spostarsi al mare della Sardegna. Per le sue vacanze in spiaggia la sorella di Chiara Ferragni si è recata in uno dei più importanti hotel per famiglie d'Italia con il compagno Riccardo Nicoletti e il loro figlio Edoardo. Scopriamo quanto costa una notte nel loro resort al mare.

Francesca Ferragni al Forte Village

Francesca Ferragni è in vacanza in Sardegna in un resort di lusso immerso in 50 ettari di giardini lungo una spiaggia di sabbia bianca sulla costa meridionale della regione. Si tratta del Forte Village che al suo interno comprende cinque hotel a cinque stelle e tre hotel a quattro stelle oltre tredici ville di lusso con piscina privata.

La spiaggia del Forte Village

Il Forte Village è il paradiso per genitori e figli perché consente di avere tantissime possibilità all'interno del resort con il massimo comfort e lusso. La struttura non solo offre molteplici soluzioni di alloggio tra cui scegliere ma anche otto piscine, una spiaggia privata di sabbia bianca e mare cristallino.

Il resort Forte Village

Il Forte Village comprende anche una spa antica che ha una storia millenaria. L'Acquaforte Thalasso & Spa al Forte Village risale a quando gli antichi romani costruirono le terme nella vicina città portuale di Nora. Oggi il centro offre un metodo del tutto originale per migliorare l'organismo.

Francesca Ferragni nella villa del Forte Village

Il costo per una notte nel resort cambia in base alla tipologia di alloggio scelta. Francesca Ferragni ha condiviso delle immagini che sembrano mostrare una delle ville private del Forte Village. Il soggiorno in uno di queste strutture costa intorno ai 2.100 euro a notte mentre una stanza negli hotel del resort parte dai 760 euro a notte a salire.