Dua Lipa col top a forma di cuore, segue il trend degli stivali di pelo in versione yeti Ospite del Jimmy Fallon Show, Dua Lipa ha sfoggiato un look originale, con uno dei suoi accessori preferiti: i maxi stivali di pelo in versione yeti, abbinati a minigonna e crop top a forma di cuore.

A cura di Giusy Dente

Dua Lipa dopo aver rimandato i suoi concerti per quasi due anni a causa della pandemia, è finalmente in tour con l'ultimo album Future Nostalgia. Nei suoi spettacoli sta riproponendo una coreografia che molti conoscono già. Si tratta di passi di danza che qualche tempo fa erano diventati virali sui social e che avevano attirato tanti commenti negativi: la popstar era stata criticata per le sue ‘scarse' doti e per le sue movenze pigre.

Ospite di Jimmy Fallon, la 26enne ha spiegato di aver imparato molto dagli haters in quell'occasione: "È stato un momento che mi ha fatto molto male. Come essere vittima di bullismo online. Non è stato bello, ma ora posso guardarlo da una prospettiva diversa. Ci ripenso con tanto affetto, perché mi ha aiutato a diventare l'artista che volevo diventare. Mi ha fatto lavorare di più, mi ha fatto fare più prove" ha detto. Ha riproposto lo stesso balletto anche in studio e non è passato inosservato il suo look.

Dua Lipa fan degli stivali pelosi

Dua Lipa è tornata da Jimmy Fallon Show, a cui ha preso parte più volte in passato. Come sempre, la cantante ha sfoggiato un look originale, inserendo nell'outfit uno dei suoi accessori preferiti. Ha indossato un completo verde e giallo pied de poule abbinato, del marchio Area di New York: minigonna con piume e crop top a forma di cuore con finiture di cristalli. Quest'ultimo, in un modello simile, sul sito del brand costa 726 euro.

Ha abbinato il coordinato a degli stivali da yeti, che sembra amare particolarmente. Glieli abbiamo già visti calzare qualche mese fa, un modello bianco firmato GCDS: in quel caso la particolarità era l'abbinamento, visto che aveva ai piedi i Moon Boots e addosso un bikini! Anche Kendall Jenner ha sfidato il freddo nello stesso modo: il suo originale look da montagna, in un paesaggio completamente innevato, era composto da micro bikini e stivali pelosi ispirati a Hello Kitty.

in foto: il top a cuore con cristalli di Dua Lipa

Gli stivali di pelo in versione "yeti" sono stati inseriti nelle collezioni invernali si tantissimi brand, da Miu Miu a Chanel, da Acne Studios a Saint Laurent, sia in varianti9 da montagna che da città: