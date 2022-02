Delia Duran prima finalista del GF Vip 6: festeggia col mini abito che lascia la schiena nuda Delia Duran è la prima finalista del GF Vip 6. Lo ha scoperto nel corso della 40esima puntata, in cui ha indossato un abitino nero.

A cura di Giusy Dente

Delia Duran, 40esima puntata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello Vip si avvia alla sua conclusione e nel corso della 40esima puntata è stato reso noto il nome della prima finalista di questa edizione. Delia Duran l'ha spuntata su Davide, Manila e Katia e dunque per scelta del pubblico è la prima a volare dritta verso la finale, che si svolgerà il 14 marzo. La modella è stata una delle grandi protagoniste delle ultime puntate del reality, anzi lo è da prima di entrare a farvi parte come concorrente. Inizialmente in gioco c'era il suo compagno Alex Belli, lei entrava in Casa solo per confrontarsi con lui e Soleil, con cui l'attore aveva instaurato un pericoloso feeling. Poi è diventata un'inquilina a sua volta e difatti ora convive sotto lo stesso tetto della ‘rivale' in amore. Il triangolo Delia-Alex-Soleil continua a essere il fulcro di questa edizione.

Delia Duran VS Soleil Sorge

Anche se al momento sembra che la convivenza tra Delia e Soleil sia piuttosto pacifica, gli inizi sono stati invece burrascosi soprattutto per Soleil, che all'improvviso ha scoperto che la compagna di Alex Belli sarebbe entrata in Casa come concorrente. Il triangolo che si è venuto a creare tiene vivo l'interesse del pubblico, diviso tra chi fa il tifo per l'nfluencer nata a Los Angeles e cresciuta in Abruzzo e chi invece sostiene la modella venezuelana.

Delia Duran, 40esima puntata

Al momento Delia è in finale e con ogni probabilità dovrà vedersela proprio con Soleil, per la vittoria: le due sono tra le più amate, pur essendo due donne completamente diverse. Lo si capisce anche dai loro look. Delia predilige i look con dettagli seducenti; nel corso delle puntate ha sfoggiato abiti lunghi con maxi spacco, scollature vertiginose e non ha mai rinunciato alle scarpe griffate e ai suoi amati gioielli di lusso, tra cui un iconico bracciale Cartier. Soleil è una ragazza che col look ama stupire ed essere originale, sfoggiando piume e giocando con le sovrapposizioni.

Leggi anche Sonia Bruganelli cambia look al GF Vip: il nuovo taglio di capelli con la frangetta

Delia Duran, 40esima puntata

L'ultimo look di Delia Duran

Nella 40esima puntata del GF Vip 6 Delia Duran ha scoperto di essere in finale e dunque potrebbe essere lei la vincitrice di questa edizione del reality. Per la diretta ha scelto un minidress plissettato con profonda scollatura a V e schiena scoperta in uno dei suoi colori preferiti, il nero. L'abitino di Saint Lurent è una reinterpretazione glamour e moderna del classico tubino nero. Sul sito ufficiale della Maison non è più disponibile, ma diversi rivenditori online lo propongono a prezzi compresi tra i 900 e i 973 euro.

in foto: l’abito di Delia Duran

Delia Duran lo ha abbinato a un cinturino glitterato in vita e a sandali neri. Immancabili i gioielli, tra cui maxi orecchini pendenti, bracciale-serpente avvolto intorno al braccio e bracciale Cartier Juste un Clou in oro rosa. Un look perfetto per festeggiare l'arrivo in finale!