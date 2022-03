Delia Duran cambia stile al GF Vip 6: addio scollature e minigonne ora veste con camicia e pantaloni Delia Duran ha stupito i telespettatori con un look diverso dal solito. Niente trasparenze, maxi spacchi e ampie scollature: nella puntata del 7 marzo del GF Vip ha indossato un tailleur con blusa floreale.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Delia Duran è la prima finalista del Grande Fratello Vip, per volontà del pubblico. La modella venezuelana è stata grande protagonista del reality sin dall'inizio: ancora prima di farvi ingresso come concorrente aveva avuto modo di varcare la porta rossa per confrontarsi con Soleil e Alex Belli, circa il loro rapporto e la loro amicizia sempre più stretta. Il triangolo ha appassionato a tal punto i concorrenti, da portare all'ingresso definitivo in Casa della Duran. La 33enne ha salvato la sua relazione con Belli e Soleil si è fatta da parte. Tra i tre, ad avere la meglio è stata proprio la modella, unica ancora in gioco (Soleil è stata eliminata nella puntata del 7 marzo). Sarà lei a vincere questa edizione?

I look di Delia Duran

Delia Duran ha abituato i telespettatori ad outfit all'insegna della sensualità. Si è distinta con dei look che ne hanno esaltato la fisicità, con trasparenze e maxi spacchi, gambe in evidenza e scollature importanti, passando da abiti lunghi a mini dress e variando moltissimo anche coi colori. Nei suoi look non ha mai rinunciato ai gioielli di lusso e ad accessori griffati. Non è passato inosservato il bracciale da oltre 7000 euro che porta al polso: si tratta dell'iconico Juste un Clou in oro di Cartier. Ne possiede uno uguale anche Alex Belli. Proprio al compagno era dedicato il look total black con abito giacca di Balmain: lo aveva indossato durante un'uscita pubblica con lui. Nell'ultima puntata invece ha stupito tutti con uno stile diverso dal solito.

Delia Duran cambia stile al GF Vip

Delia Duran per una sera ha messo da parte abitini e minigonne, niente trasparenze o maxi spacchi né scollature profonde. Nella puntata del 7 marzo la concorrente ha stravolto il suo look stupendo i telespettatori con uno stile nuovo, casual e colorato. Ha scelto un tailleur celeste di Dramée: pantaloni a vita alta, giacca con dettagli argento. Ha abbinato il completo a una blusa floreale con fiocco al collo dello stesso brand. E di Dramée era anche un abito fucsia sfoggiato proprio all'interno della Casa in passato. Semplice e naturale il make-up della gieffina, che come spesso fa ha raccolto i capelli di lato, mettendo così in evidenza gli orecchini pendenti. Anche in questa veste più sofisticata il pubblico l'ha molto apprezzata.