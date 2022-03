Delia Duran al GF Vip 6 è una dark lady: l’abito giacca è un omaggio ad Alex Belli Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e ad attirare tutti i riflettori è stata ancora una volta Delia Duran. La modella ha indossato un sensuale abito giacca ma la cosa che in pochi sanno è che la sua scelta di stile “nasconde” un omaggio ad Alex Belli.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e, nonostante questa sesta edizione si avvicini al termine, sono stati moltissimi i colpi di scena. Soleil ha incantato il pubblico col suo minidress di piume, Sophie Codegoni ha parlato del rapporto con Fabrizio Corona (con tanto di orecchini di cristalli), mentre Delia Duran ha ricevuto un messaggio d'amore da Alex Belli, ormai uscito definitivamente dalla casa da una settimana. Sarà perché i due sono legati in modo profondo o perché semplicemente voleva trovare un modo originale per rendere omaggio al marito, ma la cosa certa è che la modella sembra non aver scelto il look in modo casuale.

Il look total black di Delia Duran

Se nella puntata del venerdì Delia Duran aveva "infiammato" la casa del GF Vip 6col suo lungo abito rosso, ieri sera ha preferito un più sobrio total black, anche se non ha rinunciato alla sensualità. Ha indossato un mini abito giacca, un modello aderente e doppiopetto, con la scollatura generosa e delle pompose maniche a palloncino. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali neri col tacco a spillo e un dettaglio metallico gold sul tallone e una serie di gioielli di cristalli, dai lunghissimi pendenti all'anello "legato" al bracciale. Ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci, esaltando i lineamenti del viso con un make-up dai toni naturali.

Delia Duran col mini abito giacca

Delia Duran aveva indossato il minidress con Alex Belli

I fan più attenti di Delia Duran hanno ricordato che questa non è stata la prima volta che la modella ha indossato l'abito giacca con le maniche a palloncino, lo aveva già fatto in passato durante un'uscita pubblica con Alex Belli. Non sorprende, dunque, che sulle sue pagine fan sia stato ricondiviso il dolce scatto di coppia nel quale la Duran è una sensuale dark lady. Non si esclude quindi che la venezuelana abbia voluto rendere omaggio al marito dopo la sua definitiva uscita dalla casa del GF Vip e, considerando che l'attore le ha inviato un messaggio d'amore "subacqueo", non avrebbe potuto scegliere un momento migliore di questo per farlo.

Leggi anche Signorini rivela al GF Vip la storia tra Corona e Sophie Codegoni, la reazione dei concorrenti