Delia Duran al GF Vip 6 come Jessica Rabbit, con l’abito rosso dal maxi spacco Delia Duran è la prima finalista del GF Vip 6. Per la puntata numero 44 ha scelto un look total red con scarpe griffate. Il vestito da sera con maxi spacco ricorda quello del celebre personaggio Jessica Rabbit.

A cura di Giusy Dente

Anche nella 44esima puntata del grande Fratello Vip, il triangolo amoroso Delia Duran-Alex Belli-Soleil Stasi ha fatto da protagonista. L'attore è ormai fuori dalla Casa, mentre le due donne sono ancora in corsa per la vittoria. Soleil Stasi nell'ultima puntata ha ricevuto una lettera da parte della zia Daniela, che l'ha invitata a non mollare; inoltre ha ribadito che con l'attore è finita del tutto. Delia Duran invece ha confidato ad Alfonso Signorini di sentire molto la mancanza del compagno, ma di aver bisogno di tempo per vivere di nuovo con lui all'esterno, nella normalità: per questo non lo ha seguito fuori, quando lui è uscito.

Il look di Delia Duran

La modella venezuelana nella sua esperienza al GF Vip ha puntato su look sensuali e sempre impreziositi da dettagli costosi. La compagna di Alex Belli ha senza dubbio una passione per accessori firmati, abiti griffati e gioielli di lusso. Su quest'ultimo fronte, impossibile non notare il prezioso bracciale Cartier che porta al polso sin dall'inizio del percorso nella Casa: si tratta dell'iconico modello Juste Un Clou, uno dei più rinomati della Maison e costa oltre 7000 euro.

E che dire della scarpe: spesso ha completato i suoi outfit con i sandali Rockstud di Valentino con borchie: sul sito della Maison costano 760 euro. Proprio queste erano le calzature indossate anche nella puntata numero 44. La concorrente ha nuovamente puntato su un look sexy nel più passionale dei colori: il rosso. Ha scelto un abito da sera lungo con maxi spacco e corpetto senza spalline di Romeo Gigli, brand che realizza soprattutto abiti da cerimonia. Rossi anche i maxi orecchini pendenti. Una vera Jessica Rabbit.