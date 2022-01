Gf Vip 6, Delia Duran cambia stile: camicia annodata sul seno e maxi spacco Delia Duran è stata la protagonista della puntata del Gf Vip del 24 gennaio: anticipa l’estate con un look giallo, allegro e colorato.

A cura di Beatrice Manca

Lunedì 24 gennaio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Il triangolo tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran continua a tenere banco e la puntata si è aperta proprio con la "tregua" tra Delia e Soleil, che cercano di trovare un equilibrio per convivere serenamente nella casa. Le due donne sono "rivali" in amore, ma simili nello stile: durante la scorsa puntata avevano sfoggiato look total black molto simili, questa volta invece puntano su colori accesi e squillanti, che anticipano la primavera. Delia Duran ha sfoggiato un abito molto diverso dal solito, con top annodato sotto il seno e maxi spacco.

Delia Duran in giallo limone al Gf Vip

Delia Duran ha deciso di dare una svolta al suo stile e mettere da parte gli abiti neri e fascianti da dark lady: per la puntata del 24 gennaio ha sfoggiato un abito giallo lime composto da una lunga con maxi spacco laterale e un crop top con le maniche a palloncino, annodato sotto al seno come una camicia. A caratterizzare il look è la tinta vivace, giallo limone, che richiama l'allegria di paradisi tropicali. Un assaggio di estate in inverno: il look è interamente firmato Babylon e in totale vale 514 euro.

l’abito Babylon sfoggiato da Delia Duran

Delia Duran segue il trend degli stivali texani

Per completare il look ha scelto di lasciare i capelli lisci, appuntati su un lato da un maxi fermaglio gioiello, un accessorio molto presente nei suoi look. Ha poi indossato maxi orecchini pendenti, lasciando la scollatura libera da collane (che potrebbero interferire con il microfono). Per quando riguarda le scarpe, Delia Duran ha scelto di dare un tocco grintoso al look sfoggiando un paio di camperos scamosciati, ma con la punta aperta. Gli stivali texani sono tornati di moda e sono uno dei modelli più amati dell'Inverno 2022.

Delia Duran in Babylon

Nonostante stia vivendo un momento complicato nella sua vita sentimentale, Delia Duran ha mostrato il suo lato esuberante e "solare" nello stile.