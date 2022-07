Damiano dei Maneskin con top glitter e collana “appuntita”: per l’estate segue il trend cut-out Damiano David dei Maneskin ha annunciato le date dei prossimi concerti della band, lo ha fatto con una serie di scatti sul palco, anche se ad attirare le attenzioni dei fan è stato uno scatto in particolare. Il motivo? Ha seguito il trend cut-out con un top glitterato.

Damiano David, il frontman dei Maneskin, non è più semplicemente un cantante talentuoso, è anche un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Da quando ha vinto Sanremo ed Eurovision 2021 con la sua band, ha cominciato a girare il mondo, diventando un vero e proprio divo internazionale. Animo rock, fascino irresistibile, passione per i look genderless: il cantante sembra essere destinato a far parlare a lungo di lui. Non sorprende, dunque, che nelle ultime ore sia finito al centro delle attenzioni dei followers con un outfit molto particolare: tra glitter e tagli cut-out, è riuscito ancora una volta a distinguersi grazie alla sua passione per il glamour.

Damiano con il top cut-out

Dopo Mahmood che ha trasformato la t-shirt crop in un indumento maschile, questa volta è stato Damiano David a diventare paladino dello stile genderless. Per promuovere le date dei prossimi concerti dei Maneskin sui social ha raccolto una serie di foto realizzate proprio sul palco, anche se è stata la prima ad attirare le attenzioni del pubblico. Il cantante ha indossato un top a rete gitterato, un modello in arancione brillante con un audace oblò al centro del petto. Così facendo, ha rivelato non solo i tatuaggi sparsi sul corpo ma anche i piercing sui capezzoli. Per completare il tutto ha scelto una collana maxi e appuntita, accessorio che ha aggiunto un tocco punk all'outfit.

Il nuovo look di Damiano col brillantino sul dente

Ricordate i brillantini sui denti che spopolavano nei primi anni 2000? Si chiamano tooth gems e sono tornate in gran voga da qualche tempo a questa parte. Damiano dei Maneskin è solo uno dei tanti ad aver seguito la mania con un diamante incastonato nel canino superiore destro. Lo ha mostrato con orgoglio nella foto in top glitterato, nella quale è apparso super sorridente alla fine di una performance. In quanti declineranno il trend in chiave genderless come ha fatto il cantante rock? L'unica cosa certa è che ormai è una vera e propria icona fashion.