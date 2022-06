Il ritorno dei brillantini sui denti: le tooth gems anni 2000 sono l’accessorio must dell’estate Ricordate gli brillantini da denti in pieno stile anni 2000? Sono tornati in voga e sono destinati a diventare il must-have dell’estate 2022: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla mania delle tooth gems.

A cura di Valeria Paglionico

Gli anni 2000 sono tornati, soprattutto quando si parla di mode e tendenze originali. Crop top, pantaloni a vita bassa, mollettine colorate, french manicure e colpi di sole: queste sono solo alcune delle manie che hanno spopolato in quel periodo storico e che ancora una volta sono in gran voga. L'ultima arrivata e destinata a riconquistare tutti riguarda il sorriso e di sicuro genererà un tantino di effetto nostalgia in coloro che sono stati ragazzini durante i primi 2000. Di cosa si tratta? Delle tooth gems, ovvero dei brillantini sui denti.

Le star che hanno seguito la mania delle tooth gems

Ricordate i brillantini incastonati nei denti? Negli anni 2000 hanno spopolato e, sebbene in molti pensassero di essersi ormai lasciati alle spalle questa mania non troppo chic, ora è tornata in gran voga. A rilanciarla è stata la cantante Rosalía, che sui social ha posato sorridente con un maxi diamante al centro degli incisivi. Prima di lei già in molti ci avevano provato, da Katy Perry ad Hailey Bieber, fino ad arrivare ad Adwoa Aboah, ma solo oggi la tendenza sta prendendo piede anche nella "vita reale". Il motivo? Le tooth gems sono diventate gettonatissime su TikTok tra i rappresentanti della generazione Z.

Rosalía con le tooth gems

Brillantini da denti: quali scegliere?

Se negli anni 2000 bastava un semplice brillantino sul dente per essere trendy, ora la moda di è evoluta. Farfalle, cuoricini, stelle, multi-cristalli: le decorazioni per impreziosire il sorriso possono essere minimal o esagerate, l'importante è che siano ben visibili.

Tooth gems, il must–have dell’estate

Esistono dei brillantini da usare in modo transitorio oppure gemme dall'effetto permanente, in quest'ultimo caso bisogna affidarsi a studi specializzati, così da non rovinare la dentatura. Lo strass, infatti, va polimerizzato con una lampada UV, così da rimanere fissato sulla dentatura fino a 5 anni. L'unica regola da seguire quando si indossano le tooth gems? Dedicarsi alla pulizia in modo meticoloso, così da evitare l'accumulo di cibo e batteri che potrebbe causare carie e infezioni.