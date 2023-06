Damiano David torna sul palco con i Maneskin: si rasa i capelli e li tinge di bianco I Maneskin sono tornati sul palco, lo hanno fatto durante il Primavera Sound Festival di Barcellona. Per l’occasione Damiano David ha cambiato ancora una volta look, sorprendendo i fan con degli inediti capelli bianchi.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze sono finite per i Maneskin: a circa due settimane dal termine del Loud Kids Tour sono tornati a esibirsi live. Hanno trascorso gli ultimi giorni tra relax e serate scatenate con gli amici ma ora si sono ritrovati in Spagna, a Barcellona per la precisione, e hanno partecipato al Primavera Sound Festival. Al di là delle performance adrenaliniche e dei look genderless a cui non rinunciano mai, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato il frontman Damiano David, apparso ancora una volta in una nuova versione: ecco il suo inedito colore di capelli.

Tutti gli hair look di Damiano

Nelle ultime settimane Damiano dei Maneskin ha lasciato trionfare l'originalità con i suoi continui colpi di testa. Quando ha messo fine al Loud Kids Tour aveva i capelli scuri naturali, una volta rientrato a Roma è tornato biondo platino ma dopo alcuni giorni ha provato una tintura rosso fuoco, apparendo quasi irriconoscibile sui social. La rivoluzione hair più audace? Quella messa in atto prima della partita di Europa League della Roma, in occasione della quale aveva puntato su una chioma giallo-rossa. Per il Primavera Sound Festival poteva mai rinunciare all'ennesimo cambio look? Assolutamente no.

Damiano e Thomas al Primavera Sound Festival

Il debutto di Damiano David con i capelli bianchi

A poche ore dal primo concerto dei Maneskin dopo la pausa, Damiano e Thomas si sono immortalati in una delle location del Primavera Sound Festival di Barcelona e ad attirare le attenzioni è stato proprio il cantante. Il motivo? Ha sfoggiato degli inediti capelli bianchi. Complice il fatto che doveva rimuovere la tintura giallo-rossa, si è rasato quasi totalmente, tingendo i capelli "rimanenti" in total white. Si è poi esibito in pantalone gessato e micro bustier stringato, lasciando addominali e tatuaggi in vista. Non è forse lui il re degli hair look originali?