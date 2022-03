Da Sanremo a Parigi: Blanco e Irama spopolano alle sfilate con look total black Alla Paris Fashion Week si sono “sfidati” a colpi di stile Irama, in un total look di pelle alla sfilata Givenchy, e Blanco, con una blusa in pizzo alla sfilata Valentino: chi vincerà?

A cura di Beatrice Manca

Dal Festival di Sanremo alle sfilate di Parigi: sono i cantanti le vere star della Fashion Week. Durante le sfilate milanesi tutti i riflettori sono stati puntati su Elodie, Mahmood e Tananai, ma ora la nuova leva della musica italiana ha conquistato anche Parigi. Domenica 6 marzo si sono "sfidati" a colpi di stile Irama e Blanco: entrambi hanno scelto look total black per assistere, rispettivamente, alle sfilate di Givenchy e di Valentino. Bandana e giacca in pelle per Irama, camicia in pizzo e pochette per Blanco: chi vincerà?

Irama con la bandana alla sfilata di Givenchy

La sfilata Autunno/Inverno 2022-2023 di Givenchy ha chiuso la giornata di domenica alla Paris Fashion Week. Tra gli ospiti c'era anche il cantante italiano Irama, che aveva già sfoggiato diversi look firmati dalla casa di moda francese sul palco di Sanremo. Con l'aiuto dello stylist Simone Rutigliano l'artista ha maturato uno stile più sofisticato e dark, che ora sfoggia con disinvoltura a Parigi. Per la sfilata ha scelto un completo in pelle nera con giacca e pantaloni morbidi, indossato con una t-shirt nera. Il tocco in più? La bandana paisley sui capelli e l'immancabile treccina-gioiello con i fili d'argento, la sua firma di stile.

Irama in Givenchy

Blanco con la camicia in pizzo alla sfilata Valentino

Domenica 6 marzo è andata in scena anche la sfilata di Valentino: lo stilista Pierpaolo Piccioli ha disegnato una collezione monocromatica rosa fucsia. Una scelta audace, un inno all'amore e all'ottimismo in tempi di grande angoscia e inquietudine. Tra gli ospiti vip della sfilata c'erano Zendaya in total pink e Blanco: il cantante vincitore di Sanremo ha sfoggiato solo look Valentino sul palco dell'Ariston, tra cui il celebre mantello "sfilato" durante la prima esibizione. Per la sfilata Valentino ha osato un look semitrasparente, con una blusa in pizzo nero floreale e pantaloni neri. Il tocco di stile? La pochette da portare in mano, a dimostrazione che non esistono accessori "da uomo" o "da donna". Irriverente e sofisticato, Blanco a soli 18 anni è già un'icona di stile: lo vedremo presto in passerella?