Cristina Marino, Iena in hot pants: nel monologo rivendica le sue scelte di donna e madre Cristina Marino, col look tradizionale da Iena in black and white, ha portato in tv un monologo dedicato al tema della maternità.

A cura di Giusy Dente

Cristina Marino in Giorgio Armani

Si chiama mum shaming: è quel sentimento di inadeguatezza che viene riversato sulle neo mamme, sottoposte a un costante giudizio e a pesanti critiche per le loro scelte durante la gravidanza e dopo il parto. E non solo. Il termine indica anche quel senso di vergogna che viene riversato loro addosso, per quanto riguarda i cambiamenti del corpo: il confronto col "prima", i chili da perdere in fretta, tutto diventa oggetto di interesse morboso. Diverse celebrity, particolarmente in vista sui social, ne hanno parlato, spiegando quanto questi atteggiamenti possano far soffrire. Ne sono state vittime Blake Lively, Ashley Graham, Katy Perry. Ma c'è anche chi subisce l'accanimento opposto: mamme "accusate" di dedicare troppo tempo alla cura di sé, di preferire la palestra ai figli, persino criticate perché "tornate in forma troppo presto". È il caso di Emily Ratajkowski, Chiara Ferragni e Cristina Marino. Anche l'imprenditrice è finita nel mirino degli haters per la scelta di allenarsi col pancione. Lei, appassionata di fitness da sempre, non ha voluto rinunciare a questo momento, ritenendolo innanzitutto salutare, un modo per prendersi cura di sé e del suo bambino. Ma non tutti lo hanno capito. Ne ha parlato nel monologo portato sul palco de Le Iene.

Il monologo di Cristina Marino

Cristina Marino e Luca Argentero a febbraio hanno accolto in famiglia Noè, nato tre anni dopo la primogenita Nina Speranza. L'imprenditrice ha parlato molto della seconda gravidanza sui social, così come era stato per la prima, rendendo partecipi fan e follower di tutto. Spesso si è mostrata intenta ad allenarsi: lo sport riveste un ruolo fondamentale nella sua vita da sempre, è parte integrante della sua routine giornaliera. Non ci ha rinunciato durante i nove mesi precedenti il parto, anche se secondo molti avrebbe dovuto. Ha ricevuto molte critiche per la decisione di prendersi questi momenti per sé. Il mum shaming subito è stato l'argomento principale del monologo portato sul palco de Le Iene, dove ha parlato appunto del fitness in gravidanza, del corpo delle donne costantemente criticato, delle critiche mascherate da consigli (non richiesti).

La 32enne ha difeso le sue scelte di donna e di madre, ha rivendicato il diritto a prendere decisioni senza doversi adeguare alla maggioranza , senza dover accontentare gli altri e il loro modo di intendere la maternità. Il workout era per lei quel momento prezioso da dedicare a se stessa, in cui sentirsi appagata, in cui entrare in connessione col proprio corpo prendendosene cura con amore. Qualcosa di sano insomma, che ha portato avanti costantemente seguita dal suo medico, senza strafare, adattando gli allenamenti col passare dei mesi alle sue esigenze. Ha spiegato:

La gravidanza non è una malattia, ma un momento magico, un autentico stato di grazia, che va vissuto in maniera consapevole, libera. Allenarti può combattere il diabete gestazionale, l'aumento del peso, migliorare la tonicità muscolare e soprattutto l'umore.

Si è sentita dire di tutto dai leoni da tastiera:

Alcune donne mi hanno giudicata: sei una psicopatica, mettiti sul divano, ridicola ma datti pace, sei un'invasata, vai a dare il latte a tuo figlio, yutto questo per avere un chilo in meno? No! Tutto questo perché mi fa stare bene.

Il tempo che dedica a sé, ha aggiunto, è frutto anche di una gestione familiare equilibrata, che non va data per scontata al giorno d'oggi, dove ancora il carico delle responsabilità grava soprattutto sulle mamme. Ecco perché l'imprenditrice ha anche aggiunto:

A chi mi dice "Beata te che puoi" rispondo che nella mia scelta d'amore c'è il padre dei miei figli che fa la sua parte esattamente come la faccio io. Dobbiamo essere libere di prenderci questo spazio per noi qualsiasi esso sia. Se lo fai, non sei un'invasata, hai solo scelto di volerti bene.

Il look della Iena

Cristina Marino ha indossato per l'occasione un look da perfetta Iena, ma adattato al suo stile. Immancabile la camicia bianca, con la giacca nera doppiopetto e la cravatta, i capi must per un outfit da Iena. Ma nella parte inferiore ha optato non per dei pantaloni classici, bensì per un paio di trendy hot pants a vita alta in pelle, seguendo dunque la moda no pants gettonatissima quest'anno e amatissima dalle celebrities. La parola d'ordine è: gambe in primo piano. L'influencer ha scelto un brand che ama molto, che indossa nelle grandi occasioni (per esempio al Monte-Carlo Film Festival de la Comédie) e di cui è spesso ospite alle sfilate: si è affidata a un black and white firmato Giorgio Armani.