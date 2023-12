Cristina Marino in total black, il dettaglio che fa la differenza è il reggiseno di cristalli Un accessorio sparkling può rendere speciale qualsiasi look: è la scelta perfetta per impreziosire gli outfit delle feste proprio come ha fatto Cristina Marino.

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Basta poco per rendere speciale un look. Soprattutto con l'avvicinarsi del Natale e del Capodanno, tutti sono alla ricerca dell'outfit perfetto da sfoggiare ai party. Il tema sparkling è intramontabile in queste occasioni, fatte per brillare e sfoggiare look glamour degne di una vera diva. Ne sa qualcosa Cristina Marino. La sua proposta è perfetta per le feste in arrivo.

Il look delle feste di Cristina Marino

Luca Argentero e Cristina Marino trascorreranno il loro primo Natale in quattro. I due, già genitori della piccola Nina Speranza, hanno accolto in famiglia anche il piccolo Noè Roberto, nato a febbraio scorso. Saranno dunque feste speciali per la coppia, da vivere all'insegna dell'amore e del calore familiare. Ma strizzando anche l'occhio alla moda!

L'imprenditrice è sempre molto attenta alle tendenze e chi la segue lo fa anche perché ne apprezza lo stile trendy e glamour. L'effetto scintillante è uno dei suoi preferiti, ricorrente tutto l'anno e proposto sempre in modi diversi. Soprattutto in questo periodo lo sparkling, per un'appassionata come lei, diventa d'obbligo! L'anno scorso la sua proposta erano state le scarpe: calzature da principessa ricoperte di cristalli, perfette per non passare inosservate ai party. Quest'anno, ha puntato su un altro accessorio decisamente sexy.

Quanto costa il reggiseno sparkling

Negli ultimi scatti condivisi su Instagram con fan e follower, Cristina Marino sfoggia un look total black impreziosito da dettaglio scintillante. L'imprenditrice ha abbinato al blazer firmato The Attico un accessorio di tendenza, perfetto per questo periodo di festa. Il reggiseno a triangolo, di Intimissimi, è tempestato di strass e fa parte della collezione "This Is Me…Now" realizzata da Jennifer Lopez.

Reggiseno Intimissimi

È una linea moderna e raffinata, ispirata dal suo imminente album che esplora il suo viaggio di trasformazione, crescita e consapevolezza. Costa 49 euro ed è perfetto per rendere speciale il look in diversi modi: lasciandolo a vista sotto una blusa, sovrapposto a un top, usato come sottogiacca (proprio come ha fatto Cristina Marino).