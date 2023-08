Cristina Marino è una dark lady glamour con la tuta aderente effetto sparkling Look dark effetto Catwoman per Cristina Marino, ma con un tocco scintillante.

A cura di Giusy Dente

Prima estate in quattro per Cristina Marino e Luca Argentero. I due, già genitori della piccola Nina Speranza, nata a maggio 2022, hanno accolto in famiglia a febbraio anche un maschietto. Noè Roberto porta il nome del nonno, il padre dell'attrice, venuto a mancare poco prima. Sui social la coppia è molto rigorosa, quando si tratta dei figli. Pur condividendo foto e video in loro compagnia, non ne hanno mai mostrato i volti, per proteggerli da un'eccessiva e pericolosa esposizione mediatica, ora che sono così piccoli. La 32enne preferisce condividere con fan e follower la sua routine sportiva (è una grande appassionata di fitness e si è allenata anche col pancione), gli impegni di lavoro, ovviamente i suoi outfit, alternandoli a momenti di quotidianità casalinga e familiare. L'ultimo look mostrato è piaciuto particolarmente.

Le celebrity fan delle catsuit

Catsuit ovunque: sono il capo must del momento! Le tute aderenti effetto Catwoman hanno conquistato le celebrity. Giulia Salemi ha scelto questo look dark per il debutto al GF Vip, ma l'hanno sfoggiato anche Valentina Ferragni durante una serata di gala, Annalisa sul palco di Battiti Live per il gran finale. Si aggiungono all'elenco Elettra Lamborghini, Elisabetta Canalis, Ilary Blasi, Elisabetta Gregoraci. Ne è fan anche Cristina Marino, che l'ha indossata durante la gravidanza mostrando il pancione. Ha nuovamente scelto la catsuit per l'outfit di una serata speciale.

Cristina Marino come Catwoman

Catwoman sì, ma con un tocco scintillante. Le catsuit total black sono perfette per essere impreziosite e rese uniche da dettagli unici: cristalli, strategici tagli cut-out, tocchi di colore, maxi scollature. Cristina Marino per un look glamour ha puntato sull'intramontabile effetto sparkling.

in foto: tuta The Andamane

Sui social ha mostrato il suo dark look firmato The Andamane. Ha puntato su una tuta aderente con pantaloni lunghi, intreccio sul décolleté e cristalli sul corpetto. È il modello Hola Crystal da 545 euro. Le tute sono il capo iconico del marchio italiano, che in il cui team creativo punta proprio su capi dal design essenziale, ma con fantasie, tessuti e dettagli più particolari. Le sorelle Ferragni indossano spesso le creazioni del marchio. Per cristina Marino anche d'estate il nero vince.