Cristina Marino esce “in pigiama”: abbina il completo a righe ad anfibi e occhiali da diva Cristina Marino è incinta ma non per questo rinuncia alla sua passione per la moda. Nelle ultime ore ha puntato sulla comodità con un completo di seta a righe che sembra essere un pigiama. In autunno spopoleranno i look “da notte”?

Cristina Marino è incinta, aspetta il suo secondo figlio dal marito Luca Argentero e non potrebbe essere più felice. Ha annunciato la gravidanza a sorpresa lo scorso settembre al Festival del Cinema di Venezia, sul cui red carpet ha messo per la prima volta in mostra il meraviglioso pancino. Ora non si nasconde più, anzi, esalta le forme della dolce attesa con abiti aderenti e crop top, dando prova del fatto che una donna non deve rinunciare alla sensualità in un momento tanto magico della sua vita. L'influencer, però, vanta uno stile molto eclettico e lo ha dimostrato nelle ultime ore: è infatti uscita con un look all'insegna della comodità che sembra essere un vero e proprio pigiama.

Quanto costa il look di seta di Cristina Marino

Ricordate quando qualche anno fa andavano di moda i completi di raso che sembravano look da notte a tutti gli effetti? A quanto pare il trend sta tornando e a darne prova è stata Cristina Marino, che sui social nelle ultime ore ha rivelato il suo nuovo outfit all'insegna della comodità che le ha permesso di "mascherare" il pancione.

Cristina Marino in H&M

Ha sfoggiato un completo a righe blu e verdi di H&M, per la precisione un coordinato con camicia over e pantaloni comodi, entrambi in morbida seta. Al di là del fatto che sono low-cost, la loro particolarità sta nel fatto che somigliano a un pigiama, soprattutto se indossati insieme.

Il completo H&M

Cristina Marino non rinuncia alla borsa griffata

Per completare il tutto Cristina ha scelto degli accessori rock e glamour. Niente tacchi a spillo o sneakers, ha preferito degli anfibi total black con la suola "a carrarmato", modello must dell'autunno, e ha poi aggiunto una borsa Chanel in tinta, per la precisione la classica tracolla in pelle trapuntata. Non poteva mancare il dettaglio da diva, ovvero gli occhiali da sole grossi e scuri. Per quanto riguarda l'acconciatura, invece, ha optato per una coda di cavallo bassa dall'effetto spettinato, perfetta per il mood "notturno" del suo outfit. La moglie di Luca Argentero riuscirà a lanciare il nuovo trend dell'autunno?