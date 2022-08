Chiara Ferragni a Ibiza con la minigonna di cristalli: in estate completa il look con gli anfibi Continuano le vacanze a Ibiza di Chiara Ferragni e sui social mostra quotidianamente i look glamour scelti per le gite in barca e le cene in compagnia. Nelle ultime ore ha brillato con una scintillante minigonna di cristalli, completando il tutto con dei maxi anfibi.

A cura di Valeria Paglionico

Continuano le vacanze estive di Chiara Ferragni: a inizio mese è volata a Ibiza con la famiglia al completo e da allora sta trascorrendo le sue giornate in una enorme villa con tanto di pista da bowling e maxi piscina. Sono stati diversi gli amici che hanno raggiunto lei e Fedez per passare qualche ora all'insegna del lusso e del relax, da Chiara Biasi a Luis Sal, e naturalmente ogni dettaglio è stato documentato sui social con foto e Stories. Nelle ultime ore ha dato il meglio di lei in fatto di stile brillando con una minigonna di cristalli, anche se ha completato il look con un accessorio tutt'altro che estivo: un paio di maxi anfibi di pelle.

Il look anni '90 di Chiara Ferragni

Ieri sera Chiara Ferragni ha organizzato una cena al Six Senses Residences di Ibiza col marito Fedez e alcune delle sue più care amiche, approfittandone per sfoggiare un outfit sbarazzino e glamour. Ha rilanciato uno dei capi simbolo degli anni '90, la minigonna a pieghe, anche se l'ha declinata in una versione griffata e scintillante. La sua miniskirt è firmata Prada, ha una fibbia sul fianco decorata con l'iconico triangolo simbolo della Maison ed è ricoperta di cristalli silver. Sul web il capo è disponibile solo in total black al prezzo di 980 euro, dunque non si esclude che Chiara abbia indossato la nuova versione preziosa in anteprima.

Chiara Ferragni con la gonna Prada

Quanto costano gli anfibi di Chiara Ferragni

Per completare l'outfit vacanziero la Ferragni ha scelto un top nero con un oblò cut-out al centro del seno, anche se a fare la differenza sono state le scarpe. Niente sandali, ciabattine o décolleté, l'imprenditrice ha scelto un paio di calzature tutt'altro che estive: gli anfibi di pelle.

Anfibi The Row

Per la precisione ha indossato i suoi tanto amati stivali firmati The Row, un modello che aveva già sfoggiato nei mesi freddi con la zip sul davanti e la zeppa. Quanto costano? Sugli e-commerce di moda di lusso vengono venduti a 1.426 euro. Insomma, gli anfibi in estate non sono più un tabù e a dimostrarlo non poteva che essere la regina delle tendenze Chiara Ferragni.