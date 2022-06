Cristina Marino sfida il caldo con gli stivali in pelle: il look per l’estate è “militare” Nonostante il caldo anomalo di questi giorni, l’influencer e attrice Cristina Marino non rinuncia a dettagli rock come gli anfibi in pelle e la camicia mimetica.

A cura di Beatrice Manca

L'estate quest'anno è esplosa in anticipo e il caldo torrido ha messo alla prova molte città italiane. Il guardaroba si è dovuto adattare velocemente: addio scarpe chiuse, è ora di sfoggiare mule con il tacco, comodissime ciabatte in gomma o i sandali-granchio di quando eravamo piccoli. Cristina Marino, però, non è d'accordo: l'attrice e fitness influencer dà il via all'estate con anfibi griffati e look mimetico!

Cristina Marino con il look mimetico

La moglie di Luca Argentero ha una vera e propria passione per la moda: in un'intervista a Fanpage.it ha confessato di amare i look con un tocco grintoso e maschile. Il guardaroba estivo dell'attrice non fa eccezione: tra un minibikini intrecciato e un top sportivo Cristina Marino ha sfoggiato sui social un look militare. Ha abbinato una camicia camouflage con i tasconi a un paio di shorts in tinta, rilanciando la moda dei coordinati ma in versione mimetica. Ha poi completato il look con un paio di occhiali da sole maxi, leggermente squadrati, e i capelli biondi acconciati in morbide onde. A fare la differenza però sono gli accessori, ovviamente griffati!

Cristina Marino indossa accessori Bottega Veneta

Cristina Marino indossa gli anfibi anche d'estate

Nonostante il caldo anomalo di questi giorni, Cristina Marino non rinuncia a dettagli rock come gli stivaletti in pelle a metà polpaccio. Si tratta di un modello senza lacci, con suola a carrarmato e pannello elastico laterale, a metà tra i classici anfibi e i Chelsea boots. Gli stivali sono firmati Bottega Veneta e sono in vendita sulle piattaforme di shopping online a circa mille euro, precisamente 990 euro. Il tocco finale? La clutch in pelle intrecciata, uno dei cult di Bottega Veneta.

I boots di Cristina Marino sono firmati Bottega Veneta

Se non vedete l'ora che torni settembre e bikini, prendisole a fiori e cappelli in paglia non fanno per voi potete prendere ispirazione dal look di Cristina Marino, icona di stile grintosa e "militare" anche sotto il solleone!