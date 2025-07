Cosa ha indossato Chanel Totti per la seduta di laurea dell’amica

Chanel Totti ha partecipato alla seduta di laurea di una cara amica e per l’occasione non ha rinunciato allo stile. Cosa ha indossato per l’evento speciale?

Chanel Totti è più attiva che mai sui social e ogni giorno con foto e Stories documenta la sua prima estate da maggiorenne. Qualche mese fa si è diplomata, poco dopo è volata in Puglia con mamma Ilary Blasi per seguire Battiti Live dal backstage e infine è stata a Bali col papà, provando l'iconica altalena sospesa sulla giungla. Ora è tornata a Roma e, sebbene nei weekend continui a concedersi delle gite in barca, si gode la "normale" quotidianità fatta di palestra, parrucchiere e uscite con gli amici. Nelle ultime ore, inoltre, ha partecipato alla seduta di laurea di un'amica: cosa ha indossato?

Chanel Totti veste come l'amica laureata

Ieri pomeriggio Chanel Totti ha partecipato a un evento speciale: la laurea dell'amica Rebecca Quintavalle. Le ha fatto visita all'università durante la discussione della tesi e non ha esitato a mostrarsi al termine della seduta mentre si congratulava con lei con un dolce bacio sulla guancia. Niente rosso "da laurea" per la festeggiata, a quanto pare il colore che ha imposto per l'evento è stato il panna, visto che sia lei che Chanel hanno puntato tutto su dei look candidi. Rebecca ha sfoggiato il classico tailleur con pantaloni dritti e giacca monopetto e non ha rinunciato alla corona d'alloro decorata con nastro lilla e rose in tinta, in coordinato col bouquet di fiori che ha tenuto tra le mani.

Il look color panna di Chanel Totti

La figlia di Ilary ha rispettato il dress code dell'evento, vestendosi in coordinato con l'amica laureata. Ha però evitato il completo mannish (riservato alla festeggiata), preferendo un coordinato chic e bon-ton. Ha abbinato una gonna di seta alla caviglia, un modello morbido e scampanato, a una camicia oversize in tinta con le maniche ampie e delle maxi ruches lungo l'abbottonatura. L'unico dettaglio a contrasto? I sandali col tacco a spillo e un fiocco dietro al tallone in camoscio marrone. Chanel ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci, mettendo in risalto il nuovo colore castano scuro. In quante prenderanno ispirazione da lei per partecipare a una seduta di laurea in piena estate?