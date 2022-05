Com’era Cristina Marino prima del successo: la foto da bambina per festeggiare il compleanno Oggi Cristina Marino compie 31 anni: “Auguri a me e a quella bambina sognatrice e un po’ impertinente” ha scritto la moglie di Luca Argentero.

A cura di Giusy Dente

Cristina marino da bambina e oggi

Oggi è un giorno di festa per Cristina Marino: la moglie di Luca Argentero compie 31 anni. Ha voluto festeggiare dedicando un pensiero alla bambina che era. Ha mantenuto intatto il carattere impertinente e sfrontato che l'ha sempre contraddistinta, ma è riuscita a realizzare tutti i sogni dell'infanzia. Oggi si sente felice e soddisfatta, ma soprattutto è grata di tutto l'amore che la circonda.

Cristina Marino compie 31 anni

Classe 1991, Cristina Marino nasce a Milano da padre siciliano e madre pugliese. Dopo gli esordi come modella e testimonial di campagne pubblicitarie, si avvicina al mondo della recitazione. Il debutto risale al 2009, quando Federico Moccia le affida un ruolo in Amore 14. Poi è la volta nel 2013 di Casa e Bottega su Rai 1, per poi tornare al cinema con Vacanze ai Caraibi. Proprio sul set del film di Christian De Sica, conosce Luca Argentero. La coppia si sposa nel 2021, un anno dopo la nascita della prima figlia, Nina Speranza.

Luca Argentero e Cristina Marino

L'attrice e influencer ha anche un passato da ballerina, cominciato con l’Accademia Carcano di Milano e proseguito con la vittoria della seconda edizione di Dance Dance Dance, su Fox. Oggi lavora principalmente dedicandosi al settore wellness. Da persona che si è sempre presa cura del proprio corpo, ha messo a punto un programma di allenamento e ha anche dato vita a una propria collezione di abbigliamento sportivo in collaborazione con Kappa.

Cristina Marino

Sui social Cristina Marino è molto attiva, condivide con piacere momenti di vita quotidiana, ma con un occhio particolare alla privacy. La famiglia è un valore importante e tende a proteggerla, soprattutto quando si tratta di sua figlia Nina. Per scelta non ne ha mai mostrato il volto, proprio per non darle un'esposizione mediatica eccessiva. Pochi giorni fa la piccola ha compiuto 2 anni e i genitori le hanno organizzato una festa in giardino con torta personalizzata.

Cristina marino da bambina

Cristina Marino festeggia il compleanno

"Auguri a me e a quella bambina sognatrice e un po’ impertinente. Oggi festeggio quei sogni realizzati e l’amore che è e rimane il motore di tutto" ha scritto su Instagram la neo 31enne, condividendo una foto dell'infanzia. Sui social ha ricevuto gli auguri di fan, follower e di tanti amici e colleghi: tra questi Ludovica Sauer (la moglie di Alessandro Cattelan), Ludovica Bizzaglia e Giusy Buscemi. Anche il fratello Davide ha fatto un tuffo nel passato, condividendo una foto che li ritrae bambini: "Insieme possiamo tutto" ha scritto.