Francesca Michielin da bambina: com’era la cantante prima del successo Francesca Michielin è ormai una delle cantanti più apprezzate del nostro paese ma in quanti sanno com’era prima del successo? Ecco la sua foto da bambina che mostra la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Michielin è una delle cantanti più apprezzate del nostro paese e, oltre ad aver calcato i palcoscenici più ambiti grazie alle sue hit, ora è pronta per dare il via a una nuova esperienza: a partire dal 15 settembre sarà tra le protagoniste dell'edizione 2022 di X-Factor. La cosa particolare è che non parteciperà al talent per mettere in mostra le sue doti canore, ricoprirà i panni della conduttrice, debuttando in questa veste inedita. È diventata famosa quando era solo una ragazzina proprio grazie al noto programma di Sky ma dopo 10 anni di carriera il suo aspetto è decisamente cambiato. In quanti sanno com'era addirittura prima del successo?

La foto di Francesca Michielin da piccola

Francesca Michielin aveva 16 anni quando ha vinto la quinta edizione di X-Factor e, dopo un decennio di successi, continua a essere sempre sulla cresta dell'onda. In quanti sanno com'era da bambina, quando non avrebbe mai immaginato di calcare il palcoscenico di Sanremo? A rivelarlo è stato il profilo Instagram di Spotify che, in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, ha postato le foto di diversi cantanti da piccoli tra i banchi di scuola. La prima della lista è proprio Francesca, apparsa adorabile sullo sfondo della lavagna della sua prima elementare. T-shirt orsetto, fascia azzurra tra i capelli, espressione emozionata e sorriso timido stampato sulle labbra: basta guardarla negli occhi per un solo istante per riconoscerla fin dal primo sguardo

L'evoluzione di stile di Francesca Michielin

Col passare degli anni la Michielin è cambiata moltissimo: è cresciuta, è dimagrita e ha detto addio al diastema, ovvero allo spazio tra i due denti incisivi. Come se non bastasse, ha stravolto il suo stile: se in passato puntava tutto su maxi abiti e accessori bon-ton, oggi è un'icona fashion dall'animo grintoso e rock. Certo, non indossa quasi mai i tacchi, ma riesce lo stesso a essere super sofisticata tra crop top, minidress da lady, giacche oversize e gonne zebrate. Insomma, se si confrontano le foto attuali con quelle degli esordi, sembra di essere di fronte una persona differente.