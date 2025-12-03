Come vestirsi a dicembre con il freddo: 10 look da copiare e gli abbinamenti trendy da provare

Look inverno &other Stories

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda A/I 2025-2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'inverno è ormai arrivato e le temperature sono ovunque in diminuzione, siamo dunque giunti a quel momento dell'anno in cui quando ci si veste non si pensa solo a come apparire ma anche a come mantenere il corpo caldo e a come essere comodi. La scelta spesso ricade su morbidi maglioni in lana, piumini avvolgenti, pantaloni in velluto e gonne pesanti. Gli abbinamenti di questi capi tra loro sono più o meno sempre gli stessi e questo porta a creare look sempre uguali. Come dunque poter comporre un outfit invernale che sia originale, chic e allo stesso tempo caldo e comodo? I trend proposti sulle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026 suggeriscono una serie di abbinamenti, colori e fantasie a cui è possibile guardare per prendere ispirazione, in modo da poter ricreare outfit simili e adatti al proprio stile, al proprio corpo e alle proprie tasche. Ecco dunque una breve guida con le combo da provare a dicembre e i look perfetti per l'inverno.

Dolcevita con gonna ampia

Il dolcevita è quel maglione caldo ed estremamente versatile da avere nell'armadio perché si indossa di giorno e di sera, sta bene sotto un maxi blazer, con i pantaloni palazzo e anche con le gonne lunghe o corte. Basta arricchirlo con un grossi collier e abbinarlo a una gonna preziosa per renderlo adatto a un look serale. Inoltre è un capo perfetto per l'inverno perché può essere indossato anche sotto maglioni più pesanti, sotto abiti leggeri o con grossi cardigan.

L'abbinamento da provare quest'inverno è quello con maxi gonne lunghe e ampie, con gonne a ruota dalla forma balloon o anche con gonne midi dal tessuto plissé.

Leggi anche Giacche pesanti per l'inverno: 6 modelli di tendenza

L'ispirazione è il look color cammello con dolcevita a maniche corte e lunga gonna in lana dalle tasche laterali visto sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Max Mara.

Look con lupetto e gonna ampia Max Mara

Il blazer oversize con body e pantaloni

Il blazer è uno degli altri capi must da avere nel guardaroba invernale, magari declinato in tweed, lana o tessuti pesanti perfetti per il freddo. I modelli di tendenza per quest'anno sono oversize, hanno spalle maxi o cadenti. Super trendy anche i blazer doppiopetto e quelli con maxi rever a punta in satin, questi ultimi più adatti per occasioni serali, mentre i blazer in lana fantasia o melange sono perfetti di giorno, magari indossati su maxi pull, stanno poi benissimo con le gonne a tubino o con i pantaloni palazzo.

L'abbinamento da provare e quello con polo in lana, con magliette serafino e soprattutto con body sgambati. Sono molto trendy gli accostamenti di colore a contrasto, magari in colorblock, o quelli con abbinamenti mix and match con capi dalle fantasie contrastanti.

L'ispirazione è il look con blazer carta da zucchero indossato a contrasto con pantaloni in marrone visto sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Stella McCartney. Qui il dettaglio trendy e originale è il body sgambato, che spunta dal pantalone a vita bassa e dalla linea ampia e comoda.

Look con maxi blazer e body Stella McCartney

Il maxi cardigan extra large si indossa con tutto

Dopo alcuni anni in cui questi maxi pullover aperti sul davanti erano praticamente scomparsi (perché ritenuti vecchi e di poco appeal), nelle ultime stagioni moltissimi designer hanno proposto cardigan in passerella, riportando in auge un capo caldo, avvolgente, super comodo, chic e versatile. Quest'inverno abbiamo visto cardigan di tutti i tipi, tra questi i più cool sono quelli maxi e lunghissimi, che si indossano anche come cappotti o che vengono utilizzati per creare look a strati seguendo il trend del layering. Li abbiamo poi visti corti e sottili, nei coordinati che ricordano i twin set di moda negli anni 2000, o ancora decorati con colori e fantasie differenti e realizzati con tessuti di ogni tipo, dalla lana pettinata al più pesante Shetland.

L'abbinamento da provare è quello a strati, dove il cardigan viene indossato su altri maglioni con scollo a V, su dolcevita più sottili, su tubini in lana e anche su slipdress più leggeri.

L'ispirazione è il look proposto da Brunello Cucinelli, con maxi cardigan jacquard dai rever grossi e dalla linea oversize, che si indossa come fosse un cappotto su camicia bianca e pantaloni slim. In questo caso l'abbinamento è interessante perché gioca con le proporzioni opposte in un look in cui la lana doppia e pesante, e le linee over, vengono accoppiate alla silhouette asciutta ed essenziale dei pantaloni, il tutto per creare un effetto finale originale ed elegante.

Il maxi cardigan di Brunello Cucinelli con pantaloni slim

Il pullover con la gonna longuette

I look con maglioni casual dalla trama grossa, abbinati a gonne a tubino dalla linea aderente sono senza dubbio i più trendy di stagione. Qui convivono capi casual, comodi e confortevoli, come i maglioni doppi in lana, con capi più leggeri, aderenti e glam, come le pencil skirt. Il contrasto crea un effetto finale davvero cool.

L'abbinamento da provare è quello tra maglioni a trecce, con scollo a V, oversize o con spalline pronunciate, da indossare all'interno di pencil skirt in pelle e modelli longuette dalla fantasia vistosa e originale.

L'ispirazione è il look visto sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2025 di Versace, in cui un maglione total black, dalle linea semplice e dal colore neutro, viene impreziosito e illuminato da una gonna color oro, caratterizzata dai drappeggi e dal print animalier.

L’outfit con pullover e gonna longuette di Versace

Il look in total pelle

I look in total pelle, con giacche e camicie abbinate a pantaloni e gonne dello stesso tessuto, sono uno dei must di stagione. Spesso look simili sono proposti anche in autunno ma il momento migliore per indossarli è sicuramente in inverno, periodo in cui si possono indossare i capi in pelle o eco pelle sopra maglie sottili in cashmere e lupetti in lana. Il trend prevede outfit con camicie, giacche over e maxi trench dalle linee comode e in pelle, che si abbinano a pantaloni slim o a gonne a matita dalla silhouette più aderente.

L'abbinamento da provare è quello monocolore e tono su tono, dunque basta scegliere capi tutti della stesso tonalità, accostando anche accessori, come borse, scarpe e guanti in tinta.

L'ispirazione è il look in total black leather visto sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Tom Ford e disegnato da Haider Ackermann, in cui lo stilista propone capi classici come jeans e camicie rivisti con il tessuto in pelle.

Completo in total pelle Tom Ford

L'abito in velluto

L'inverno è il momento giusto per indossare abiti in morbido velluto, adatti per creare sia look casual che outfit più glam o formali. Il velluto è il tessuto perfetto per l'inverno perché tiene il corpo caldo ma dona al look un tocco elegante e luminoso.

L'abbinamento da provare è con abiti longuette al ginocchio, indossati su stivali dalla punta tonda e dal tacco conico, per creare un look ispirato agli '70. I tubini in velluto nero o bordeaux possono essere invece illuminati con accessori dorati e con bojou vistosi o ancora è possibile aggiungere un tocco in più al vestito indossando in vita doppie cinture dalla fibbia metallica o con borchie.

L'ispirazione è il look visto sulla passerella Autunno/Inverno 2025 2026 di Gucci, con abito in velluto dalle maniche a sbuffo e fiocco al collo, che ricorda gli chemisier, modelli di tendenza questa stagione. Il look poi utilizza il colore ruggine, una delle tonalità must have di stagione.

Abito in velluto Gucci

Il maxi pull indossato su slipdress e abiti in seta

L'inverno 2025-2026 è quello in cui regnano i contrasti, non solo di colori e fantasie ma anche e soprattutto di tessuti dalle texture molto diverse tra loro. I look di tendenza giocano dunque con abbinamenti tra capi grossi, pesanti ed extra large, come pullover tricot, maxi cardigan e gilet in montone, e pezzi dal tessuto sottile e impalpabile, come slipdress in raso e gonne longuette in seta.

L'abbinamento da provare è quello con maglioni tricot, pullover turtle neck e maxi cardigan da indossare su abiti sottana longuette o lunghi fino ai piedi.

L'ispirazione è il look total black visto sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Ermanno Scervino con maxi pull oversize dalla trama volumetrica, indossato su un lungo abito vedo non vedo in seta impalpabile.

Maxi pull indossato su abito in seta Ermanno Scervino

Il vestito tartan o a quadri

Tartan, damier, quadri intrecciati e tutte le fantasie scozzesi sono sempre un must nella stagione invernale. Quest'anno sulle passerelle dei grandi stilisti non abbiamo visto le solite camicie a quadri e le solite gonne tartan in stile collegiale. Le trame a quadri incrociati ricoprono anche abiti da sera, tubini in lana, cappotti e blazer, perfetti per creare look mono fantasia o per provare abbinamenti audaci con disegni contrastanti.

L'abbinamento da provare è quello con capi in tartan sui toni del rosso uniti a pezzi in pelle come giacche chiodo, pantaloni e trench in pelle nera, il tutto per creare un look dal mood punk. Per un outfit originale e vistoso è possibile abbinare un pantalone tartan con maxi camicia a righe, mentre il contrasto più audace è tra i quadri e le fantasie animalier.

L'ispirazione è il look visto sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Bally, dove hanno sfilato originali tubini in lana tartan sui toni del blu e del bianco, dalla linea a clessidra e con gonna longuette.

Abito tartan Bally

La camicia maschile con la minigonna

La camicia maschile e oversize è il pezzo da avere nel guardaroba invernale, si indossa di giorno e di sera, si adatta a look e stili diversi, è sempre chic ed è un capo intramontabile e versatile. Sulle passerelle invernali abbiamo visto camicie di ogni tipo, da quelle crop a quelle extra large, da quelle a righe a quelle fantasia. Abbiamo visto poi questi capi in styling molto diversi, indossate come abito su calze coprenti o su gonne corte e a tubino.

L'abbinamento da provare è con camicia bianca e cravatta regimental che spuntano sotto un blazer oversize o anche quello in cui la camicia si indossa sopra maglie in lana sottile. Gli abbinamenti più originali sono quelli con camicia bianca sotto corsetti stringati o sotto abiti strapless e tubini dalle spalline sottili.

L'ispirazione è il look della collezione Autunno/Inverno 2025-2026 di Etro che gioca con le fantasie abbinate a contrasto, le righe e i fiori, e con linee opposte, quelle maxi della camicia mescolate con quelle mini della gonna.

La camicia a righe abbinata a minigonna Etro

Il coordinato in lana o velluto

Quest'inverno sono di gran moda i coordinati con cardigan o giacche corte abbinate a gonne mini o longuette dello stesso colore e dello stesso tessuto della parte superiore. In passerella abbiamo visto una serie di outfit con coordinati in lana e mini tailleur in stile anni '60. Velluto e lana sono i tessuti principali per i coordinati di stagione.

L'abbinamento da provare è il completo indossato su capi sottili ed essenziali, come canotte e top che ricordano la lingerie. Super trendy anche l'abbinamento con mocassini e stringate stile college da indossare su calzini corti in lana grossa.

L'ispirazione è il look della collezione Autunno/Inverno 25-26 di Miu Miu, con coordinato in lana beige, composto da cardigan crop e gonna longuette.