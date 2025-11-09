Non sai come abbinare i colori in autunno? La soluzione sono i look full color, con abiti della stessa tonalità

Da sinistra look di Tom Ford, Sportmax, Calcaterra, Stella McCartney Hermes

Quante volte ci capita di non riuscire ad abbinare i colori? Soprattutto quando si desidera indossare nuance accese e non neutre, come viola, verde e rosso, ci si chiede sempre: come le abbino e quali sono gli accostamenti migliori che possano valorizzare i capi nel look scelto? A volte la soluzione è molto semplice e le tendenze del momento ci vengono incontro per riuscire a creare il match perfetto, basta infatti scegliere un outfit full color con capi e accessori tutti nella stessa tonalità.

Il trend dei look monocolore spopola ormai da anni sulle passerelle di Milano e Parigi e anche per quest’Autunno/Inverno 2025-2026 i completi full color sono un must di stagione. La tendenza è semplice da seguire, basta scegliere completi tinta unita o abbinare pullover e blazer con pantaloni e gonne della stessa identica tonalità. Per completare il tutto, anche cappotti, borse e scarpe possono essere scelte nella stessa nuance, in modo da creare un effetto finale dal forte impatto cromatico.

Un look della collezione Autunno/Inverno 25–26 di Calcaterra

Come creare un look monocromatico

Il full color si distingue dal layering di colore perché, nel primo caso i capi e gli accessori sono tutti della stessa tonalità, mentre nel secondo l’accostamento avviene con shades simili ma differenti, il che crea una sorta di effetto degradè. Solitamente i look monocromatici vanno composti con capi a fondo unico, senza fantasia, senza stampe o decori che vadano a spezzare l'effetto finale univoco. A proporre il trend per l'Autunno/Inverno 25-26 sono diversi brand da Max Mara a Saint Laurent, passando per Ferragamo, Chanel, Armani e Stella McCartney.

Un look della collezione Autunno/Inverno 25–26 di Saint Laurent

La tendenza full color sulle passerelle Autunno/Inverno 25-26

I colori intensi e accesi sono stati protagonisti sulla passerella di Saint Laurent, dove lo stilista Anthony Vaccarello, oltre a una serie di outfit colorblock, propone look monocromo con abiti in giallo oro, senape e verde muschio. Tonalità lucenti di verde spiccano anche negli outfit total green di Hermes e Luisa Spagnoli, mentre sono più tenui e tendenti al verde militare le nuance scelte da Zimmermann e Stella McCartney per i completi con giacca e pantaloni in pelle e per i power suit dove anche gilet e cappotti hanno lo stesso colore dell'abito.

Un look della collezione Autunno/Inverno 25–26 di Hermes

Anche Max Mara e Sportmax giocano con il "colore totale", proponendo collezione invernali in cui fantasie, stampe, ricami o altri decori sono praticamente assenti e lo styling finale gioca con la giustapposizione di capi realizzati nelle stesse tonalità di borgogna, grigio, ruggine o blu elettrico.

Un look della collezione Autunno/Inverno 25–26 di Sportmax

Tom Ford, Carolina Herrera ed Emporio Armani propongono completi con cappotti a tre quarti e capi in velluto, da abbinare in full color, e puntano su tonalità chiare di lilla o più intense di viola e malanzana. Calcaterra sceglie un rosso fuoco per gli outfit monocolore, mentre sono più tenui e composti con tonalità neutre di panna, crema e beige gli accostamenti visti nei look sulle passerelle Autunno/Inverno 25-26 di Gucci, Ami Paris, Brioni e Ferragamo.