Come stendere il correttore in modo perfetto: il tutorial diventato virale su TikTok L’ultimo tutorial diventato virale su TikTok? Quello che spiega come stendere il correttore in modo impeccabile, così da mascherare le imperfezioni e da migliorare la resa dell’ombretto.

A cura di Valeria Paglionico

TikTok non è un semplice social media con cui si può rimanere in contatto con conoscenti, star e influencer, è una piattaforma sulla quale nascono regolarmente nuove mode e tendenze. Tra le manie più gettonate degli ultimi tempi c'è quella di realizzare dei tutorial per rendere la quotidianità un tantino più semplice. L'ultimo arrivato riguarda un trick beauty che si rivelerà utilissimo a tutti coloro che non hanno ancora un metodo preciso per uniformare in modo impeccabile la base del make-up: ecco tutto quello che bisogna fare per stendere il correttore intorno agli occhi mascherando al 100% le imperfezioni.

Cos'è il Concealer Glasses Hack

I tutorial beauty di TikTok stanno letteralmente spopolando, da quello per dire addio alle occhiaie con la buccia di banana a quello per utilizzare il lubrificante al posto del primer viso. Ora in molti stanno passando alla stesura del correttore, lanciando il cosiddetto Concealer Glasses Hack. Di cosa si tratta? Di un trucco semplice ma geniale da mettere in atto per stendere il prodotto in modo impeccabile e veloce. Cosa bisogna fare? Applicare il correttore intorno agli occhi, da sopra le palpebre all'altezza delle occhiaie, disegnando in pratica un paio di occhiali sul viso (con tanto di stanghette).

Quale correttore ha la resa migliore

Il prodotto applicato sul viso va steso con una beauty blender, così da illuminare la zona intorno agli occhi e da mascherare ogni imperfezione, soprattutto le occhiaie che a volte "fanno fatica" ad andar via. In questo modo, oltre a migliorare la copertura, si avrà un impatto super positivo anche sulla resa dell'ombretto. Quale correttore scegliere per ottenere un risultato simile? Sebbene vadano bene praticamente tutte le varianti, l'ideale sarebbe quello liquido con un applicatore di precisione, così da rendere il disegno degli "occhiali" perfetto. L'ultima cosa da fare è stendere uniformemente il fondotinta anche sul resto del viso: a quel punto si vanterà un make-up preciso, coprente e dall'effetto molto naturale.