Come stendere il fondotinta con il rullo di giada: il tutorial è virale su TikTok Avete sempre usato spugnette e beauty blender per stendere il fondotinta sul viso? Da oggi, se desiderate un risultato impeccabile, potete servirvi del rullo di giada: ecco come utilizzarlo secondo un tutorial diventato virale su TikTok.

A cura di Valeria Paglionico

Quando si parla di make-up ognuna di noi ha i suoi piccoli "rituali" capaci di rendere il trucco perfetto ma il più delle volte ignoriamo che possiamo servirci di alcuni prodotti in maniera davvero originale. I social con i suoi tutorial ci stanno però aprendo "nuovi mondi": sono moltissimi, infatti, gli utenti che postano brevi video in cui rivelano i trick capaci di cambiare la nostra quotidianità. L'ultimo arrivato riguarda il rullo di giada che, oltre a ravvivare la pelle del viso, sarebbe utilissimo anche quando si vuole stendere il fondotinta in modo impeccabile.

Usare il rullo di giada al posto del beauty blender

TikTok è ormai diventata la piattaforma più amata dagli appassionati di tutorial beauty e, dopo che hanno spopolato i video dedicati al lubrificante usato come primer e quello che spiega come rimuovere le macchie di mascara dal viso, ora è arrivato il metodo per stendere il fondotinta alla perfezione senza spugnette e beauty blender. Cosa serve per farlo? Semplicemente il rullo di giada, quello che di solito si usa per massaggiare e ravvivare la pelle del volto, così da combattere la comparsa dei segni del tempo.

A proporre il trick è stata Avonna Sunshinem, che con il suo video è riuscita a diventare virale. Tutto ciò che bisogna fare è semplicemente applicare il fondotinta sul viso prima di cominciare a stenderlo con il rullo. Il motivo per cui bisognerebbe provare? Permette di stendere il prodotto il modo uniforme, leggero, totale e, allo stesso tempo, restringe i pori. Come se non bastasse, è l'ideale se non si vuole sprecare neppure una goccia di fondotinta, visto che la pietra lo assorbe. L'unica regola da rispettare al termine della beauty routine è pulire con attenzione lo strumento con acqua e sapone, proprio come si farebbe con un pennello o con un beauty blender, visto che i face roller tendono ad accumulare batteri sulla superficie.