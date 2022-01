Come eliminare le sbavature di mascara: il trucco virale per non rovinare il make-up Vi è mai capitato di ritrovarvi con delle macchie di mascara sul viso poco dopo averlo applicato? Esiste un metodo ben preciso per eliminare le sbavature senza rovinare il make-up ed è diventato virale su TikTok.

Il mascara è uno dei prodotti beauty più amati al mondo, permette di avere ciglia lunghissime e definite in pochi secondi. L'unico piccolo inconveniente è che spesso non lo si applica nel modo migliore e, tra sbavature e grumi, si rischia di rovinare l'intero make-up. A chi non è mai capitato di spalancare l'occhio dopo aver messo il rimmel e di ritrovarsi con dei puntini neri sulla parte alta della palpebra? Rimuoverli senza "sciogliere" anche l'ombretto sembra essere impossibile ma per fortuna la soluzione è arrivata dai social, dove un tutorial "salvifico" è diventato virale.

Il tutorial che spopola su TikTok

La fretta fa brutti scherzi, soprattutto quando si applica il mascara che, se non si asciuga alla perfezione, rischia di macchiare il volto e di creare delle antiestetiche sbavature intorno all'occhio. Su TikTok è diventato virale il beauty hack facile e veloce che permette di evitare tutto questo. A realizzarlo è stata Rose Siard, make-up artist e proprietaria del marchio Rose and Ben Beauty, che in soli 44 secondi ha eliminato i segni del mascara dal viso. Come ha fatto? Non ha agito immediatamente come tutti abbiamo sempre fatto, ha lasciato il prodotto ad asciugarsi per 5-7 minuti.

A questo punto sulla zona interessata ha passato il pettinino delle sopracciglia e lo sporco, essendo secco, è andato via in un batter d'occhio senza intaccare il resto del make-up. Certo, si tratta di un lavoro che richiede pazienza e precisione, ma il risultato è decisamente impeccabile. Il segreto è evitare la troppa pressione e l'eccessivo sfregamento della zona interessata, così da non lasciare un antiestetico alone nero intorno alla palpebra. Insomma, TikTok si è rivelato ancora una volta una vera e propria "salvezza" per coloro che "pasticciano" con il trucco: in quanti si serviranno anche di questo piccolo beauty hack nei prossimi giorni?