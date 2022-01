Migliori pennelli trucco: quali scegliere per un make-up perfetto La classifica dei migliori pennelli trucco e dei set di pennelli selezionati in base al prezzo e alla tipologia. Quali acquistare su Amazon per realizzare un make-up perfetto? Ecco la nostra selezione di pennelli trucco economici, professionali e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

I pennelli trucco sono dei beauty tool indispensabili per realizzare un make-up perfetto. Quando si decide di acquistarne uno è fondamentale tenere in considerazione la forma, le dimensioni e le setole del pennello, perché sono proprio queste tre caratteristiche a determinarne il tipo di utilizzo. Ci sono, infatti, i classici pennelli a lingua di gatto grande per stendere il fondotinta, i pennelli kabuki, dalle dimensioni compatte e dalle setole molto morbide, perfetti per i prodotti in polvere come il blush o la cipria, i pennelli piatti e da sfumatura, specifici per l'applicazione degli ombretti, e quelli dalla forma angolata, pensati per facilitare l'applicazione dell'eye-liner, ma non solo.

Come ogni professionista o appassionata di make-up insegna, non basta solo acquistare prodotti di buona qualità ma è importante avere, e utilizzare nel modo corretto, dei buoni pennelli. Che si scelga di acquistare un set di pennelli per il make up o pennelli singoli, non è necessario orientarsi verso prodotti professionali: chi non è un esperto del settore ma ha solo bisogno di qualcosa di pratico da utilizzare tutti i giorni può tranquillamente scegliere pennelli trucco economici, molti dei quali offrono un buon rapporto qualità/prezzo, oppure può scegliere di acquistare un kit di pennelli contenente quelli indispensabili per il trucco degli occhi e del viso per poi continuare ad arricchire il set.

Dando un'occhiata ai pennelli trucco in commercio sarà semplice rendersi conto di quanti brand hanno realizzato una propria linea di questi utilissimi prodotti. Scopriamoli insieme.

I 17 migliori pennelli trucco professionali e non

Partiamo subito con la classifica dei migliori pennelli trucco disponibili in commercio. Nella nostra selezione abbiamo inserito pennelli singoli, ognuno per un determinato tipo di prodotto, e set, ideali per tutti coloro che vogliono avere a disposizione un set completo di tutti i pennelli per truccare viso e occhi. Tutti i prodotti sono stati selezionati tenendo in considerazione la qualità dei pennelli e delle setole, le recensioni delle clienti e il loro prezzo.

1. Pennello trucco di Real Techniques

Il miglior pennello kabuki

Ideale per stendere il fondotinta liquido, in crema o in polvere, il mini pennello trucco kabuki di Real Techniques è composto da setole piccole e molto folte che aiutano a stendere il fondotinta e ad ottenere un effetto molto coprente e assolutamente naturale. Si caratterizza per l'assenza del manico e per la forma compatta, pensata non solo per essere facile da maneggiare ma anche per poterlo riporre comodamente in zaino o nella borsa.

Le setole sono molto fitte, assolutamente resistenti, cruelty free e facili da pulire. Essendo sintetiche, inoltre, agevolano l'applicazione dei prodotti liquidi. Questo pennello pesa meno di 50 grammi.

2. Pennello trucco di EcoTools

Il miglior pennello trucco per fondotinta

Un'alternativa al mini kabuki appena descritto è questo pennello trucco economico di EcoTools, dalla classica forma a lingua di gatto grande e, di conseguenza, ideale per stendere il fondotinta. Si tratta, quindi, di un pennello formato da setole fitte e piatte, pensate proprio per l'applicazione naturale del fondotinta, in modo tale da concedere un effetto uniforme, coprente e una pelle liscia e levigata.

Tra le principali caratteristiche di questo pennello segnaliamo il manico in bamboo riciclabile e le setole completamente vegan e cruelty free. Inoltre, riesce a trattenere la giusta quantità di prodotto e risulta molto facile da maneggiare, perfetto, quindi, anche per i principianti. Si tratta di un acquisto ideale per tutti coloro che cercano un brush per fondotinta di qualità ma economico.

3. Pennello trucco di TB TOOLS FOR BEAUTY

Il miglior pennello trucco per cipria

Il pennello trucco di TB TOOLS FOR BEAUTY è stato pensato per applicare la cipria ma può essere utilizzato con tutti i prodotti in polvere, illuminante compreso. Questo brush è composto da setole in fibra sintetica di taklon, un materiale adatto ai soggetti allergici ai peli di animali e che, di conseguenza, non possono utilizzare pennelli composti da setole di animali.

La forma a cupola del pennello e le setole fitte e morbide permettono di applicare cipria, illuminante, terra e blush in modo uniforme, concedendo un effetto coprente ma naturale. Risulta, inoltre, molto delicato sulla pelle. Questo pennello è facile da lavare, si asciuga rapidamente ed è caratterizzato da un design ergonomico che aiuta a maneggiarlo con facilità, rendendolo adatto anche ai principianti.

4. Pennello trucco di Find

Il miglior pennello trucco per contouring

Il brush per contouring di Find è perfetto per realizzare un contouring perfetto e, di conseguenza, è ideale per applicare prodotti liquidi, in polvere e in crema come correttore, fondotinta, cipria, terra e illuminante. La sua principale caratteristica è proprio la forma angolata del pennello che permette di creare delle sfumature perfette sulle linee del viso (zigomi, mento, mascelle e fronte) utili per definire e modellare i tratti somatici.

Le setole risultano molto morbide, non trattengono prodotto in eccesso e, essendo sintetiche, sono molto facili da pulire e si asciugano in poco tempo. Il pennello di Find spicca sicuramente per la sua versatilità dal momento che può essere utilizzato per stendere diversi prodotti con risultati naturali e omogenei.

5. Pennello trucco EIGSHOW

Il miglior pennello trucco per ombretti e smokey eyes

Il pennello make-up di EIGSHOW è un brush piatto pensato per l'applicazione degli ombretti e la realizzazione di smokey eyes e sfumature. Questo pennello dalla forma piatta è fondamentale sia per stendere correttamente il colore sulla palpebra mobile, sia per realizzare sfumature grazie alle setole molto fitte e alla forma tonda.

Utilizzarlo è molto semplice perché basta prelevare una piccola quantità di prodotto e sfumarlo senza imperfezioni. Questo pennello di EIGSHOW è un prodotto di alta qualità: oltre ad essere realizzato a mano, è dotato di morbide setole in pelo di capra e di manico in legno massello.

6. Pennello trucco di KIKO Milano

Il miglior pennello trucco per eyeliner

Lo Smart Eyeliner Brush di KIKO Milano è un pennello trucco angolato caratterizzato da un taglio obliquo e sottile che lo rende specifico per l'applicazione dell'eyeliner. Questo brush è perfetto per tutti coloro che non hanno dimestichezza con l'applicazione dell'eyeliner e hanno bisogno di un beauty tool che aiuti nella realizzazione di linee nette e precise.

La facilità dell'applicazione, oltre al taglio obliquo, viene concessa dalle setole sintetiche che sono morbide, flessibili e, contemporaneamente, resistenti e capaci di accompagnare i movimenti. Questo pennello è economico ma garantito dal marchio KIKO Milano, uno dei brand più apprezzati da appassionati e professionisti del make-up.

7. Pennello trucco di Pinkiou

Il miglior pennello trucco per rossetto

Per applicare correttamente il rossetto, il lucidalabbra, il volumizzante o qualsiasi altro prodotto che si applica sulla bocca, suggeriamo il pennello trucco di Pinkiou. Si tratta di un brush realizzato con setole in fibre artificiali di alta qualità che risultano molto morbide e flessibili e, soprattutto, caratterizzato da un design retrattile: questo vuol dire che non solo diventa compatto e comodo da portare in borsa, ma anche che l'applicatore resta al riparo dalla polvere, garantendo massima igiene.

La forma del pennello aiuta ad applicare correttamente il rossetto, senza sbavature e seguendo le linee del contorno labbra.

Abbiamo appena visto 7 pennelli trucco da scegliere in base al prodotto da applicare. Passiamo adesso ai set di pennelli make-up, consigliati per tutti coloro che vogliono risparmiare e avere una collezione completa.

8. Kit pennelli make up Niré Beauty

Il miglior kit di pennelli trucco per numero di pezzi

Oltre ad essere tra i kit più venduti su Amazon, questo set di pennelli professionale di Nirè Beauty è anche il più completo, con tutti i pennelli trucco fondamentali per un make up totale. Pensato per professionisti così come per meno esperti, il set comprende 12 pennelli, di cui 5 da viso e 7 da occhi, oltre ad una blender per l’applicazione del fondotinta.

I manici dei pennelli sono realizzati in legno con ghiera in alluminio. Le setole sono realizzate con fibre sintetiche LuxePro™ particolarmente morbide e ipoallergeniche. In dotazione un elegante e pratico contenitore, uno strumento per la pulizia dei pennelli ed una guida con la descrizione dei pennelli. Il set è vegan e cruelty free.

Pro: ottimo rapporto qualità/prezzo, tra i migliori set disponibile su Amazon per prestazione, design e resistenza dei pennelli.

Contro: la maggior parte dei clienti che hanno acquistato questo set si sono detti soddisfatti del prodotto.

9. Set pennelli trucco di EmaxDesign

Il miglior set di pennelli trucco per rapporto qualità/prezzo

Il set di pennelli trucco di EmaxDesign è un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo perché comprende ben 12 pennelli di alta qualità venduti ad un costo molto contenuto. Si tratta di un kit molto versatile composto da pennelli utilizzabili sia con prodotti liquidi per il viso che con quelli in polvere per gli occhi. Comprende, infatti, un brush per ombretti, uno per il fondotinta, uno per il blush, uno per il mascara ed altre tipologie per un perfetto trucco quotidiano.

Tra le principali caratteristiche segnaliamo i manici realizzati in bamboo ecologico, le setole sintetiche, fitte ma morbide al tatto, facili da pulire e dall'asciugatura rapida. L'acquisto di questo set di pennelli make-up è consigliato a tutti gli appassionati di trucco che vogliono iniziare ad avere una propria colleziona senza spendere troppo.

In dotazione arriva un pratico manuale che spiega l'utilizzo di ogni pennello e un comodo sacchetto utile per il trasporto.

10. Set di pennelli make up di Cadrim

Il miglior set di pennelli per truccare viso e occhi

Un altro set di pennelli trucco dall'ottimo rapporto qualità/prezzo è questo kit di brushes di Cadrim, comprendente ben 24 pennelli fatti a mano per uso professionale pensati per il trucco completo di viso e occhi. Perfetti, quindi, per applicare ombretti, fondotinta, mascara e, in generale, prodotti liquidi, in polvere e in crema, l'acquisto di questo set è consigliato a tutti coloro che vogliono iniziare a truccarsi in modo un po' più professionale anche nel quotidiano. Da segnalare, inoltre, sono due particolari pennelli di diverse dimensioni e a forma di ventaglio pensati appositamente per l'illuminante e i prodotti in polvere.

I manici sono realizzati in legno leggero di Theaceae con ghiera in alluminio, mentre le setole, fitte e morbide, sono composte da fibre sintetiche. In dotazione arriva anche una custodia che permette di trasportatile facilmente e di custodirli al riparo dalla polvere.

11. Set di pennelli trucco Everyday Essentials di Real Techniques

Il miglior set di pennelli trucco economico

Chi è alla ricerca di un set di pennelli trucco economico dovrebbe acquistare il kit Everyday Essentials di Real Techniques, comprendente tutto ciò che occorre per realizzare un trucco quotidiano naturale, impeccabile e senza imperfezioni. Comprende, infatti, un pennello per applicare il correttore, uno per il blush, una beauty blender senza lattice per il fondotinta liquido e il brush Expert Face, il pennello più venduto ed apprezzato del brand Real Techiniques.

Ogni pennello è realizzato da circa 20.000 setole sintetiche 100% cruelty free e manico rivestito in gomma in ghiera di alluminio, due materiali che li rendono assolutamente resistenti e durevoli.

Ogni pennello è impacchettato singolarmente per garantire massima igiene.

12. Set pennelli trucco di Oscar Charles

Il miglior set di pennelli trucco per pelli sensibili

Ecco un altro set di pennelli trucco professionale ma dal prezzo decisamente accessibile: il kit di brushes di Oscar Charles, infatti, comprende ben 15 pennelli lavorati a mano e 2 accessori (una beauty blender per l'applicazione del fondotinta liquido e una spazzola in silicone per la pulizia dei pennelli), per un totale di 17 pezzi utili per realizzare un make-up professionale, anche nel quotidiano.

Si tratta di un prodotto ideale per chi ha la pelle sensibile: tutte le setole dei pennelli, infatti, sono cruelty-free e ipoallergeniche, composte da fibre morbide e resistenti. L'impugnatura dei manici, invece, si caratterizza per la presenza di un rivestimento multistrato in vernice. Inclusa nel set vi è anche una pratica custodia per il trasporto.

13. Set di pennelli trucco di Luvia Cosmetics

Il miglior set di pennelli professionale

Chi, invece, cerca un set di pennelli professionale senza badare al costo, dovrebbe valutare l'acquisto del kit make-up Luvia Cosmetics contenente 15 pennelli per un trucco completo. All'interno, infatti, ci sono brushes per l'applicazione della cipria, degli ombretti, del blush, dell'illuminate, del correttore e, in generale, di tutti i prodotti per viso e labbra, in crema, in polvere o liquidi.

Le setole di questi pennelli Luvia Cosmetics sono realizzate in peli Nurai, un materiale vegan friendly che si caratterizza per l'elevata resistenza e che rendono il pennello morbido, compatto e molto facile da utilizzare. Inoltre questo materiale è ipoallergenico e, di conseguenza, rende i brushes utilizzabili anche da chi ha la pelle particolarmente delicata e sensibile. L'insieme di queste caratteristiche, infine, permettono di stendere il trucco in modo omogeneo, concedendo un effetto naturale.

Il kit comprende anche una custodia da viaggio ed un manuale con tutti i dettagli sui singoli pennelli e sul loro utilizzo.

14. Pennelli trucco di Emax Design

Il miglior set di pennelli per facilità di stesura

I pennelli ovali hanno rappresentano una rivoluzione nel mondo del make up considerati da molti più comodi e più precisi nell'applicazione dei prodotti. Questo set economico di Emax Design contiene 7 pennelli ovali di differenti dimensioni, utilizzabili per i prodotti liquidi così come per quelli in crema e polvere.

I più grandi si utilizzare per fondotinta e tutti i prodotti di contouring come blush, illuminanti e terre; quelli di medie dimensioni sono molto utili per l'applicazione dei correttori e dei prodotti viso che necessitano di maggiore precisione mentre i più piccoli sono destinati al trucco degli occhi. Sono realizzati in setole sintetiche compatte e ben ridefinite mentre il manico è leggermente flessibile per facilitare l'applicazione dei prodotti.

15. Set pennelli trucco di The Original Mermaid

Il miglior set di pennelli per design originale

Questo set di pennelli di The Original Memaid è perfetto per chi cerca un prodotto particolare e dal design originale: i pennelli, infatti, si caratterizzano per il manico colorato a forma di coda di sirena. All'interno di una pratica custodia da viaggio sono contenuti 11 pennelli ad uso professionale: tra gli altri, segnaliamo quello per l'ombretto, quello per le sopracciglia, quello per il contorno occhi, quello per le labbra e quello per il fard.

Tutti i pennelli sono realizzati in setole sintetiche di alta qualità, la cui densità rendono il pennello facile da maneggiare. Il set arriva in un sacchetto rosa utile per contenere tutti i pennelli, proteggerli dalla polvere e trasportarli.

16. Set pennelli trucco di Nabla

Il miglior set di pennelli per truccare occhi e sopracciglia

Il set Denude Eye Brush di Nabla è un set di pennelli per occhi e sopracciglia dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Si compone di 6 pennelli realizzati in fibre morbide e cruelty free. La custodia è una mini bag in rete metallizzata che consente un pratico trasporto.

Il pennello large blender è ideale per realizzare delle sfumature dei prodotti in crema, come il primer o l'ombretto. Il pennello soft dab applica in modo pieno l'ombretto sulla palpebra mobile. Il pennello pointed crease consente di realizzare uno smokey eyes sia sulla palpebra superiore che in quella inferiore. Il pennello soft precision, invece, si utilizza per definire con precisione la piega dell'occhio e dare profondità allo sguardo. Infine, il pennello lashline smudger è ideale per realizzare delle sfumature precise e controllate all'attaccatura delle ciglia.

17. Set pennelli trucco di Rio Beauty

Il set più apprezzato dai professionisti

Il set di pennelli trucco Rio Lush Rose Gold di Rio Beauty è un prodotto composto da ben 24 pennelli professionali utili per realizzare un make-up completo, naturale e senza imperfezioni, per tutte le zone del viso. All'interno di un'elegante custodia in eco-pelle nera, infatti, sono presenti brushes per tutti i tipi di prodotti, liquidi, in crema, in polvere, indispensabili per truccare il viso, gli occhi, le sopracciglia e le labbra.

Le setole sono morbide, dense e riescono a prelevare la giusta quantità di prodotto da applicare, senza sbavature o imperfezioni. I manici sono leggeri e caratterizzati da un color oro molto raffinato, il che rende questo set anche esteticamente bello da vedere.

Il costo non è contenuto ma giustificato dalla qualità dei prodotti e dai risultati professionali che i pennelli permettono di raggiungere, sia per un trucco quotidiano che per un make-up professionale.

Come scegliere i migliori pennelli trucco

Prima di acquistare un set o singoli pennelli, è importante valutare una serie di fattori per orientarci nella scelta del prodotto migliore: sono più adatte le setole sintetiche o quelle naturale? Quali sono i pennelli fondamentali da avere? Quanto spendere per un pennello o per un set completo?

Setole

Il fattore più importante da considerare è il tipo di setole che compongono i pennelli. Attualmente vengono utilizzate per lo più due diverse tipologie di setole:

setole naturali : si tratta di setole di origine animale, realizzate per lo più con peli di martona, capra o scoiattoli. Pur essendo setole molto morbide, sottili e particolarmente adatti ai prodotti in polvere. Se la sensazione che offrono a contatto con il viso è molto piacevole, hanno però una serie di svantaggi da non sottovalutare: sono prodotti costosi e spesso non hanno una buona durata in quanto anche i lavaggi non effettuati con cura e frequenti posso sfibrarli e provocare una perdita della loro forma iniziale. Inoltre possono causare allergie;

: si tratta di setole di origine animale, realizzate per lo più con peli di martona, capra o scoiattoli. Pur essendo setole molto morbide, sottili e particolarmente adatti ai prodotti in polvere. Se la sensazione che offrono a contatto con il viso è molto piacevole, hanno però una serie di svantaggi da non sottovalutare: sono prodotti costosi e spesso non hanno una buona durata in quanto anche i lavaggi non effettuati con cura e frequenti posso sfibrarli e provocare una perdita della loro forma iniziale. Inoltre possono causare allergie; setole sintetiche: il materiale più utilizzato per realizzare setole sintetiche è il nylon. Queste setole hanno una struttura molto liscia che fa scivolare via il prodotto, evitando così anche l'accumulo di germi. Rispetto a quelle naturali, le setole sintetiche sono meno porose e adatte ai prodotti dalla consistenza liquida. I pennelli in setole sintetiche sono molto più economici rispetto ai pennelli in setole naturali, sono cruelty free e più semplici da pulire. I livelli di morbidezza possono cambiare da un brand all'altro.

Oltre al materiale, le setole dei pennelli devono essere sufficientemente dense così da prelevare bene il prodotto e distribuirlo sul viso in maniera uniforme, non devono essere eccessivamente assorbenti, soprattutto quelli utilizzati per i prodotti liquidi. Infine, le setole non devono risultare ispide a contatto con la pelle e non si devono staccare dalla ghiera nemmeno in caso di lavaggi frequenti.

Forme e utilizzo

Vista la grande quantità di pennelli in commercio, non è difficile confondersi sulle diverse forme di questi strumenti e il loro utilizzo. Spesso, la maggior parte degli errori commessi da chi non è esperto del settore è quello di utilizzare un pennello sbagliato: una resa impeccabile dell'applicazione del prodotto può dipendere in larga parte anche dalla scelta del pennello giusto per quel determinato utilizzo. Scopriamo insieme quali sono le principali forme dei pennelli e per cosa si utilizzano:

pennello a lingua di gatto grande : utilizzato per l'applicazione del fondotinta, questo pennello è piatto dalle setole fitte e dalla forma leggermente a punta. Le setole devono essere molto compatte per evitare che lascino delle antiestetiche righe sul viso;

: utilizzato per l'applicazione del fondotinta, questo pennello è piatto dalle setole fitte e dalla forma leggermente a punta. Le setole devono essere molto compatte per evitare che lascino delle antiestetiche righe sul viso; pennello kabuki : in genere sono pennelli privi di manico, che si utilizzano tenendoli direttamente dalla ghiera, sono perfetti per l'applicazione del fondotinta in polvere. Le setole di questi pennelli sono di dimensioni piuttosto grandi dalla forma ovale e possono essere più o meno fitte.

: in genere sono pennelli privi di manico, che si utilizzano tenendoli direttamente dalla ghiera, sono perfetti per l'applicazione del fondotinta in polvere. Le setole di questi pennelli sono di dimensioni piuttosto grandi dalla forma ovale e possono essere più o meno fitte. pennello da cipria : è il pennello largo, in genere è il più grande di tutti e si utilizza per la cipria e per tutti quei prodotti che servono per fissare la base trucco. Può essere utilizzato anche per i fondotinta in crema o in mousse soprattutto quando si vuole un risultato più naturale.

: è il pennello largo, in genere è il più grande di tutti e si utilizza per la cipria e per tutti quei prodotti che servono per fissare la base trucco. Può essere utilizzato anche per i fondotinta in crema o in mousse soprattutto quando si vuole un risultato più naturale. pennello buffing brush : è un pennello dalla punta folta e rotonda, molto densa, e dalle setole corte. Il più famoso è il Face Expert brush di Real Techniques, l'ideale per un'applicazione omogenea e precisa del prodotto, soprattutto quando si cerca una buona coprenza;

: è un pennello dalla punta folta e rotonda, molto densa, e dalle setole corte. Il più famoso è il Face Expert brush di Real Techniques, l'ideale per un'applicazione omogenea e precisa del prodotto, soprattutto quando si cerca una buona coprenza; pennello per contouring : conosciuto anche come pennello da blush, si tratta di un pennello dalla forma angolata e dalle setole non troppo dense per un'applicazione più delicata dei prodotti. È utilizzato anche per il blush.

: conosciuto anche come pennello da blush, si tratta di un pennello dalla forma angolata e dalle setole non troppo dense per un'applicazione più delicata dei prodotti. È utilizzato anche per il blush. pennello per correttore : quelli utilizzati per l'applicazione del correttore possono essere pennelli a setole piatte – simile a quello a lingua di gatto per il fondotinta ma più piccolo – oppure a forma tonda ma dalle setole fitte per un'applicazione "piena" e omogenea.

: quelli utilizzati per l'applicazione del correttore possono essere pennelli a setole piatte – simile a quello a lingua di gatto per il fondotinta ma più piccolo – oppure a forma tonda ma dalle setole fitte per un'applicazione "piena" e omogenea. pennello da applicazione : utilizzati maggiormente per gli ombretti, hanno setole corte e compatte, con la punta leggermente tonda. Le setole piatte permettono un'applicazione densa degli ombretti mentre quelli dalla forma tonda con setole meno fitte lasciano un effetto più naturale;

: utilizzati maggiormente per gli ombretti, hanno setole corte e compatte, con la punta leggermente tonda. Le setole piatte permettono un'applicazione densa degli ombretti mentre quelli dalla forma tonda con setole meno fitte lasciano un effetto più naturale; pennello da sfumatura : pennello essenziale, quello per le sfumature ha una forma a punta con setole disposte circolarmente e poco fitte in quanto deve risultare il più morbido possibile soprattutto in quei make up più intensi come gli smokey eyes Ne esistono di diversi modelli, dalla forma allungata, più bombata o più ampia;

: pennello essenziale, quello per le sfumature ha una forma a punta con setole disposte circolarmente e poco fitte in quanto deve risultare il più morbido possibile soprattutto in quei make up più intensi come gli smokey eyes Ne esistono di diversi modelli, dalla forma allungata, più bombata o più ampia; pennello angolato : nato per la definizione delle sopracciglia in quanto più preciso, questo pennello dalle setole corte, molto fitte e piatte è molto utilizzato per l'applicazione dell'eyeliner o per essere più precisi nell'applicazione dell'ombretto nell'angolo esterno degli occhi;

: nato per la definizione delle sopracciglia in quanto più preciso, questo pennello dalle setole corte, molto fitte e piatte è molto utilizzato per l'applicazione dell'eyeliner o per essere più precisi nell'applicazione dell'ombretto nell'angolo esterno degli occhi; pennello a penna : con le sue setole disposte in maniera circolare e una forma a punta, questo pennello è utilizzato per applicazioni o sfumature più precise degli ombretti, soprattutto nella piega dell'occhio o per creare un punto di luce nell'angolo interno dell'occhio;

: con le sue setole disposte in maniera circolare e una forma a punta, questo pennello è utilizzato per applicazioni o sfumature più precise degli ombretti, soprattutto nella piega dell'occhio o per creare un punto di luce nell'angolo interno dell'occhio; pennello da labbra: ha una sottile linea di setole dalla forma allungata e a punta, molto morbido. Consento un'applicazione precisa del rossetto senza il rischio di creare sbavature.

Accessori

Strettamente collegati ai pennelli ci sono tutti quelli accessori che ci aiutano a pulire, conservare e integrare i nostri pennelli per il trucco e sono:

una beauty blender , si tratta di spugnette dalla forma a goccia o piramidale che si possono sostituire ai pennelli per un'applicazione del fondotinta dalla resa più naturale. È sempre comodo averne una sia per sperimentare metodi di applicazioni diverse sia per avere lo strumento giusto in base all'effetto finale che desideriamo:

, si tratta di spugnette dalla forma a goccia o piramidale che si possono sostituire ai pennelli per un'applicazione del fondotinta dalla resa più naturale. È sempre comodo averne una sia per sperimentare metodi di applicazioni diverse sia per avere lo strumento giusto in base all'effetto finale che desideriamo: una custodia o un beauty case dove riporre i nostri pennelli dopo l'utilizzo;

dove riporre i nostri pennelli dopo l'utilizzo; brush cleaner, ossia una spazzola per la pulizia dei pennelli. Si tratta di un accessorio realizzato in tantissime forme, prevalentemente in silicone, che ha una superficie irregolare con dentini, scanalature e zigrinature. Questo accessorio aiuta notevolmente nella pulizia dei pennelli in quanto basterà versare un pò di acqua con sapone o un apposito detergente, insaponare il pennello e strofinarne la punta sulla superficie del brush cleaner per rimuovere ogni traccia di trucco e batteri.

Prezzo

Il prezzo dei pennelli e dei set di pennelli trucco è variabile perché tutto dipende dalle esigenze personali. In commercio, infatti, sono disponibili pennelli che, acquistati singolarmente, hanno un costo decisamente economico ma che, comprati insieme, danno vita a una spesa non indifferente. Per questo motivo molti preferiscono comprare set di pennelli make-up già completi di tutti ciò che occorre per truccare viso e occhi.

In ogni caso i pennelli che è possibile comprare online hanno un costo va da un minimo di 5 Euro fino a raggiungere un massimo di 12 Euro, mentre i set di pennelli economici possono costare anche solo 12 Euro (ovviamente si tratta di prodotti per chi si sta avvicinando al mondo del make-up e che comprendono pochi pezzi), mentre quelli ad uso professionale possono arrivare a costare anche 40/60 Euro. Naturalmente l'acquisto dipende dalle proprie necessità: chi ha bisogno semplicemente di sostituire un pennello della propria collezione può tranquillamente comprarne uno singolo. Chi, invece, vuole comprare il suo primo set dovrebbe orientarsi verso l'acquisto di un kit.

Set o pennelli singoli?

La domanda che ci si pone spesso quando si sceglie di acquistare dei pennelli per il trucco è se conviene acquistare un set oppure optare per l'acquisto singolo dei soli pennelli che si utilizzano maggiormente. Questo aspetto dipende essenzialmente da quanto e come ci si trucca. In linea generale, per chi è alle prime armi e non ha ancora nessun pennello conviene acquistare un set. Molti di quelli in commercio hanno pennelli in fibre sintetiche di ottima qualità a prezzi economici ed adatti a qualsiasi budget. Inoltre i set raccolgono pennelli di varie forme e dimensioni, permettendo così di sperimentare e di capire meglio quale forma sia più adatta per ogni utilizzo.

Per chi invece ha già un set ben fornito, conviene sempre integrare il proprio kit con pennelli singoli, soprattutto se si hanno esigenze ben specifiche o si cerca pennelli di qualità più alta almeno per il make up di base.

Se si sceglie di acquistare un set, il consiglio è quello di valutare che siano compresi almeno i pennelli essenziali, tra i quali: un pennello per il fondotinta, una per la cipria, uno per il blush, più di un pennello per l'applicazione degli ombretti – così da non essere costrette ad utilizzare lo stesso per colori differenti con il rischio di creare pasticci – un pennello per le sfumature, uno per l'eyeliner ed uno per le labbra.

Dove comprare i migliori pennelli trucco

È possibile comprare i pennelli trucco online, su Amazon, dove sono presenti sia pennelli singoli che interi set di pennelli make-up per tutti i tipi di budget. Nella sezione dedicata del noto marketplace americano, infatti, è possibile trovare pennelli trucco economici, ideali per chi è alle prime armi, professionali, per i più esperti, o brushes dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, indicati per chi cerca un prodotto valido senza spendere troppo. Per chi, invece, vuole iniziare la propria collezione personale, sempre su Amazon può acquistare dei veri e propri set di pennelli trucco completi di tutto ciò che occorre per truccare viso e occhi, anche questi con prezzi per qualsiasi esigenza.