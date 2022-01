Come piegare il pigiama in modo perfetto: il tutorial diventato virale su TikTok Avete sempre il cassetto della biancheria disordinato perché non sapete come piegare i pigiami dopo il bucato? In vostro soccorso è arrivata una mamma australiana, che su TikTok ha condiviso un video tutorial in cui spiega un trucco infallibile per fare tutto in modo perfetto.

A cura di Valeria Paglionico

A chi non è mai capitato di fare il bucato e di trovare non pochi problemi quando bisogna piegare alcuni capi d'abbigliamento? Che siano stati stirati o meno, non importa, il rischio di conservarli completamente stropicciati nei cassetti è dietro l'angolo ma per fortuna esiste un piccolo trucco capace di semplificare questa operazione. A rivelarlo è stata un'utente di TikTok, che sul suo profilo ha condiviso un video tutorial che di sicuro cambierà la vita di ognuno di noi. Ecco qual è il suo consiglio per piegare i pigiami in modo ordinato e impeccabile dopo il lavaggio.

Il trucco per tenere ordinato il cassetto della biancheria

Si chiama Chantel Mila, viene da Melbourne e su TikTok è conosciuta come Mama Mila. Il motivo per cui è diventata famosa? Ha condiviso un video in cui ha mostrato passo dopo passo come fare per piegare i pigiami in modo perfetto, in maniera tale da tenerli in ordine e da non creare una incredibile confusione nei cassetti della biancheria. I modelli ideali per servirsi di questo trick sono quelli con la casacca con i bottoni frontali, anche se si può provare con qualsiasi altra variante, l'importante è che non abbia il colletto troppo alto. La prima cosa da fare per raggiungere un risultato ottimale è piegare in tre parti i pantaloni prima di stendere la casacca a "faccia in giù" su una superficie e poggiarci su i pantaloni arrotolati. È necessario poi piegare le maniche portandole sui pantaloni, per poi passare alla parte inferiore della maglia, che deve essere avvolta intorno a tutto il resto. Ci si deve ritrovare con l'orlo della maglia sul colletto, rimboccando al suo interno il tessuto "in eccesso", così da creare un "effetto busta". In questo modo il pigiama rimarrà fermo e si terrà la camera da letto perfettamente ordinata.