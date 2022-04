Blush liquido, come applicarlo nel modo giusto: i consigli diventati virali su TikTok Qual è il prodotto beauty must-have della primavera? Il blush liquido e su TikTok stanno spopolando i tutorial che spiegano come usarlo nel modo giusto: ecco quali sono tutti i consigli da seguire.

A cura di Valeria Paglionico

La primavera è ormai arrivata e con lei anche il desiderio di godersi la ritrovata libertà dopo 2 anni di pandemia. Complici le recenti giornate soleggiate, in molti hanno già rispolverato i vestiti leggeri, dalle giacche di pelle ai minidress a fiori, anche se la cosa che in pochi sanno è che il vero protagonista della bella stagione sarà il make-up. Il segreto per dire addio alla stanchezza e al grigiore accumulati durante l'inverno? Scegliere il blush giusto, meglio se liquido, così da valorizzare al massimo sia l'incarnato che gli zigomi: ecco le lezioni beauty che stanno letteralmente spopolando su TikTok.

Come creare un blush liquido "fai da te"

Il prodotto di make-up che diventerà il must-have dei prossimi mesi? Il blush liquido, diventato trendy e virale anche grazie a TikTok. La cosa insolita, però, è che non serve necessariamente acquistare un prodotto ad hoc (che probabilmente rimarrà inutilizzato una volta che la tendenza si sarà esaurita), è possibile anche realizzarlo con ciò che si ha già nella propria trousse. Lo si può ottenere infatti mescolando fard in polvere e primer idratante: il risultato sarà una crema colorata e morbida, perfetta per essere stesa sul viso e donargli un aspetto raggiante, rosato e soprattutto super luminoso.

I consigli per applicare il blush liquido

A questo punto, dunque, quello che rimane da imparare è come applicare il blush liquido nel modo giusto e a tal proposito esistono diversi tutorial di TikTok che lo spiegano in modo eloquente. La prima cosa da fare è scegliere il prodotto della tonalità che più si adegua al proprio incarnato (magari da mixare con un illuminante per un effetto super raggiante). Basta poi una spugnetta o di un pennello per sfumare il prodotto liquido sulle guance, facendo bene attenzione a seguire la linea del proprio zigomo. Il risultato? I lineamenti verranno messi in risalto con un tocco di rosa e il proprio look sarà perfetto per una giornata di sole.