Usare il lubrificante come un primer viso: il trucco (da evitare) che sta spopolando su TikTok Siete alla ricerca di un primer viso per realizzare un make-up effetto glow impeccabile? Su TikTok sono moltissimi quelli che hanno inserito il lubrificante nella loro beauty routine, peccato solo che gli esperti sconsigliano di seguire il loro esempio.

A cura di Valeria Paglionico

Sui social se ne vedono ormai di tutti i colori, dai trend di stagione da seguire assolutamente alle mode strane che attirano le attenzioni dei più curiosi. Su TikTok, in particolare, a spopolare sono soprattutto i tutorial che possono essere sfruttati nella quotidianità. Qual è la loro particolarità? È facilissimo replicarli, visto che il più delle volte si tratta di trick semplici che si servono di prodotti reperibili in tutti i comuni supermercati. È il caso del nuovo trend diventato virale, all'interno del quale si consiglia di usare il lubrificante al posto del primer viso: ecco quali sarebbero gli effetti sulla pelle e il motivo per cui gli esperti lo sconsigliano.

L'originale trucco per un make-up glow perfetto

A proporre l'originale tutorial è stato Lukáš Kohutek, che per illuminare il viso ha pensato bene di non servirsi di prodotti di make-up sofisticati o introvabili ma di un semplice lubrificante, proprio uno di quelli che vengono utilizzati per facilitare l'attività sessuale. Basta applicarlo e stenderlo sul volto prima di truccarsi per vedere già i primi effetti: la pelle sembra essere fin da subito brillante e luminosa e, nel momento in cui vengono applicati fondotinta, cipria e ombretto, si viene a creare un meraviglioso effetto glow. Il lubrificante ha davvero tutte le carte in regola per essere inserito nella propria beauty routine?

Perché usare il lubrificante sul viso è una cosa da evitare

Sean Anthony, un altro utente TikTok con la passione per il mondo beauty, ha inoltre personalizzato il trick. Ha mescolato lubrificante e fondotinta, ottenendo un prodotto che sarebbe capace di coprire le imperfezioni e, allo stesso tempo, di rendere la pelle radiosa. L'unico piccolo inconveniente? Gli esperti hanno sconsigliato l'uso del lubrificante sul viso e il motivo è molto semplice: a meno che non si usi la vaselina, sarebbe bene tenerlo lontano dalla pelle perché alcuni ingredienti rischiano di favorire l'insorgere di acne, rossori e irritazioni. Nulla di fatto, dunque: meglio continuare a servirsi del lubrificante in altre situazioni.