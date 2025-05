video suggerito

Come ottenere i posti aerei in classe business a prezzi economici Volete viaggiare in business class ma senza spendere cifre esorbitanti? Ecco quali sono i trucchi da usare per ottenere un posto “di lusso” a prezzi economici. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’estate 2025 si avvicina ed è arrivato il momento di pensare alle vacanze da prenotare per godersi al massimo le ferie. Tutti coloro che non hanno alcuna intenzione di rinunciare al comfort fin dal momento della partenza saranno lieti di sapere che esistono dei piccoli trucchi per ottenere un posto in classe business in aereo senza spendere cifre eccessive. Come è possibile? Basta giocare bene le proprie carte, approfittando del fatto che durante la bella stagione diminuiscono i viaggi aziendali a cui sono solitamente riservati i sedili "di lusso".

Perché i prezzi in business class diminuiscono in estate

Volete viaggiare in classe business durante la prossima estate ma senza spendere cifre esorbitante? Non è così improbabile come si potrebbe pensare e a dimostrarlo sono i dati di Google Flight, secondo i quali le tariffe delle poltrone in prima classe diminuiscono del 63% tra luglio e agosto. Il motivo è molto semplice: i viaggi d’affari diminuiscono durante la bella stagione, dunque i posti solitamente riservati a coloro che volano per lavoro rimangono liberi e vengono offerti a prezzi economici ai turisti. Ci sono inoltre altri piccoli “trucchi” per accaparrarsi un posto in business class senza spendere troppo, un esempio? Impostare degli “avvisi di prezzo" su piattaforme come Google Flights e Skyscanner, così da ricevere aggiornamenti sulle tariffe più economiche per le tratte di interesse.

Come ottenere un upgrade dalla Economy alla Business

Per ottenere un posto in business class a basso costo bisogna prenotare con largo anticipo, ovvero 10-12 mesi prima della partenza, anche se su questa questione gli esperti di aviazione hanno pareri discordanti, visto che spesso vengono proposte anche delle offerte last minute. Da tenere in considerazione, inoltre, anche i pacchetti all-inclusive, che spesso propongo viaggi aerei in prima classe. La cosa che pochi sanno, infine, è che alcune compagnie aeree americane come SAS, Virgin Atlantic, Etihad, Cathay Pacific e Qantas consentono ai passeggeri con posti prenotati in Economy di fare un upgrade in Business attraverso un’offerta online (solitamente disponibile da 2 a 7 giorni dalla partenza).