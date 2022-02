Buccia di banana contro le occhiaie: il rimedio beauty diventato virale su TikTok Volete un rimedio naturale e semplice per eliminare le occhiaie in pochi minuti? TikTok viene in vostro soccorso: ecco il tutoria da seguire per dire addio alle borse e agli antiestetici aloni scuri sotto gli occhi.

A cura di Valeria Paglionico

TikTkok è ormai diventato il social media più usato dagli amanti dei tutorial. Sono moltissimi, infatti, gli utenti che di divertono a condividere con i followers i trick fai da te che gli "facilitano" la quotidianità, soprattutto quando si parla di universo beauty. Certo, non tutti i rimedi risultato essere efficaci (come ad esempio quello dell'usare il lubrificante al posto del primer viso, cosa assolutamente sconsigliata), ma il più delle volte si tratta davvero di idee geniali e soprattutto semplici da realizzare. L'ultima trovata riguarda un rimedio anti-occhiaie, queste ultime andrebbero via semplicemente con una buccia di banana: ecco come fare.

Il rimedio anti-occhiaie fai da te

Si chiama Terri Mlotek ed è l'influencer che sta spopolando su TikTok con i suoi rimedi beauty fai te. Dopo essersi ritrovata quotidianamente alle prese con occhiaie e borse con l'avanzare dell'età, ha deciso di provare un piccolo trucco di cui le aveva sempre parlato sua madre. Di cosa si tratta? Dell'usare la buccia di banana per dire addio al gonfiore e all'alone scuro sotto gli occhi in pochi secondi. La cosa che in pochi sanno, infatti, è che le bucce di questo frutto hanno moltissimi benefici, soprattutto quando vengono utilizzate al posto dei cosmetici.

Perché la banana è un perfetto anti-age

Cosa fare per raggiungere un risultato impeccabile? Basta grattare i filamenti bianchi all'interno della buccia di banana e mischiarli con un gel all'aloe vera o, in alternativa, con una semplice crema idratante per il viso. Una volta che si verrà a creare un composto cremoso e uniforme, quest'ultimo va applicato sulla parte da trattare, massaggiando la zona per pochi secondi. La maschera fai da te va lasciata agire per 5-10 minuti prima di risciacquare con acqua. Il motivo per cui funziona? La banana contiene principi anti-age che aiutano le cellule a rimanere idratate e a preservare la loro elasticità.