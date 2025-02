video suggerito

Com’è cambiata Antonella Clerici, le foto della conduttrice e le dichiarazioni sui ritocchi Antonella Clerici è una delle co-conduttrici della prima serata del Festival di Sanremo 2025. Volto storico della televisione italiana, Clerici affiancherà l’amico e collega Carlo Conti. Scopriamo com’è cambiata negli anni e come si è trasformato il suo look. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonella Clerici

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonella Clerici affiancherà Carlo Conti nella prima serata del Festival di Sanremo 2025. Clerici sarà co-conduttrice insieme a Gerry Scotti: i tre daranno il via alla 75esima edizione. Antonella Clerici ha 61 anni e la sua carriera in tv comincia negli anni Ottanta con l'esperienza a Dribbling al fianco di Gianfranco De Laurentis su Rai 2. Dopo una breve esperienza in Mediaset dall'ottobre 2000 al 2018 ha condotto La Prova del Cuoco su Rai 1. Nel 2005 ha condotto il Festival di Sanremo. I look che ha scelto sul palco sono sempre stati colorati e sparkling. Per le conduzioni in prima serata ha sempre preferito optare per abiti lunghi da sera, mentre per la fascia pomeridiana a La Prova del Cuoco ha indossato tendenzialmente tailleur composti da blazer e pantaloni. Clerici ha confermato di essersi sottoposta ad alcuni ritocchi estetici: scopriamo com'è cambiata negli anni.

Antonella Clerici in tv da giovane

La carriera di Antonella Clerici comincia alla fine degli anni Ottanta. Dopo un esordio a Telereporter nel 1985 comincia la sua esperienza a Dribbling su Rai 2 con Gianfranco De Laurentis. In quel programma spesso sfoggia tailleur e completi, come accadeva alle conduttrici in quegli anni. Il taglio di capelli è un bob corto, alle spalle, acconciatura che ha continuato a portare negli anni.

Antonella Clerici a Dribbling nel 1987

Nel 1997 vediamo Clerici insieme a Fabrizio Frizzi a Domenica In: per le foto di rito, la conduttrice sfoggia i capelli biondissimi appena sotto le spalle ma stavolta liscissimi.

Leggi anche Lutto a Sanremo dopo la morte di Alex Benedetti, annullata la festa delle radio del Gruppo Mediaset

Antonella Clerici con Fabrizio Frizzi nel 1997

Nel 2004 arriva in prima serata con il programma Il Ristorante: qui la vediamo con una lunga cascata di capelli riccioli biondo miele mentre indossa un completo total black con il pantalone sartoriale impreziosito da strass sui lati.

Antonella Clerici nel 2004 a "Il Ristorante"

Nel 2005 arriva la consacrazione con la conduzione del Festival di Sanremo. Per questo appuntamento così importante la conduttrice indossa abiti da sera dalla gonna ampia dai colori primari. C'è l'abito rosa confetto con la gonna in tulle e il corsetto tempestato di brillanti firmato Gai Mattiolo.

Antonella Clerici al Festival del 2005 in Gai Mattiolo

Tra gli altri abiti principeschi ricordiamo quello blu notte con una gonna a ruota fatta di frange e top con scollo a cuore glitterato. Anche l'abito rosso vermiglio ricordava i look delle altre serate con un top con scollo a barca e una gonna fatta di paillettes e frange che giocavano con le varie sfumature del rosso.

Antonella Clerici nel 2005 a Sanremo in Gai Mattiolo

Le dichiarazioni di Antonella Clerici sulla chirurgia estetica

Clerici negli anni non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Al settimanale Oggi e anche in altre interviste ha raccontato che due volte all'anno si reca dal medico per fare il botox e la biostimolazione, un trattamento estetico che spesso molte donne fanno per ricercare un effetto anti age.

Antonella Clerici con Paolo Bonolis al Festival di Sanremo 2010

Negli ultimi anni Clerici ha rivelato di star pensando a un lifting per "dare una rinfrescata", come lei stessa ha spiegato. Inoltre, ha raccontato di non essere amante dei filler per via dei cambiamenti che comportano al volto.

Antonella Clerici nel 2018 a Sanremo con Michelle Hunziker

Le foto di Antonella Clerici oggi

Negli ultimi anni, insieme ai cambiamenti professionali, Antonella Clerici ha mantenuto sempre i suoi look colorati che negli anni sono diventati sempre più formali.

Antonella Clerici lascia La prova del Cuoco nel 2018

Nel 2020 è tornata all'Ariston affiancando Amadeus omaggiando in qualche modo il Festival del 2005 che l'aveva vista alla conduzione e sfoggiando un abito rosso scarlatto con piume, frange e maniche lunghissime che si uniformavano allo strascico. In quell'occasione l'abito era firmato dal designer italo-libanese Tony Ward.

Antonella Clerici a Sanremo 2020 in Tony Ward

Per celebrare i 70 anni della Rai, invece, lo scorso anno, ha indossato un completo senza dimenticare il dettaglio sparkling con un top con paillettes dall'effetto argentato. Non ci resta che scoprire. cosa indosserà a Sanremo quest'anno.

Antonella Clerici nel 2024