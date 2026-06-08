Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi festeggiano il battesimo di Leonardo Maria: mamma in abitino di merletto azzurro

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno riunito amici e parenti per festeggiare il Battesimo del piccolo Leonardo Maria. Look azzurro per l’ex corteggiatrice.

Lorenzo Riccardi, Claudia Dionigi e i figli Maria Vittoria e Leonardo Maria

Festa in famiglia per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, coppia amatissima dai fan di Uomini e Donne, il programma che li ha fatti conoscere e innamorare. Il pubblico si è affezionato sin da subito ai due, intuendone la sintonia, la complicità, la compatibilità. Il momento della scelta, infatti, è stato il coronamento di un percorso che li ha visti sempre più vicini e affiatati. Da allora (correva l'anno 2019) non si sono più lasciati: è una storia che è proseguita felicemente al di fuori delle telecamere del programma. Si sono sposati, hanno avuto due figli: nel 2022 è nata Maria Vittoria e nel 2025 hanno dato il benvenuto a Leonardo Maria. Il piccolo di casa ha ricevuto il sacramento del Battesimo.

Lorenzo e Claudia hanno condiviso sui social alcuni momenti di questa giornata speciale, trascorsa con le persone care, i parenti e gli amici. "Il tuo sorriso ha reso ancora più speciale una giornata già piena d’amore. Benvenuto in questo giorno così importante, principino nostro. Che la vita ti regali sempre la forza di seguire il tuo cuore e la fortuna di sentirti amato ogni giorno, proprio come oggi" hanno scritto.

Claudia Dionigi in Actualee

Look black&white per il papà, outfit di un delicato azzurro cielo per la mamma. L'ex corteggiatrice non è caduta nell'errore di un look eccessivo o fuori luogo. Ha scelto un abitino chemisier corto in merletto con ricami floreali, bottoncini, maniche ampie a 3/4. È del brand Actualee e costa 299 euro. Lo ha abbinato a un paio di mules bianche con tacco basso: comodità, senza rinunciare all'eleganza insomma. In occasioni come queste, la parola d'ordine dovrebbe essere discrezione. Bisognerebbe evitare dettagli appariscenti come scollature, paillettes e spacchi, optando per la sobrietà, per uno stile minimal e raffinato. Quindi sì a tessuti leggeri, silhouette morbide e colori tenui.

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Look Actualee

Dopo il rito religioso in Chiesa c'è stato modo di festeggiare in grande stile. L'evento è stato curato dal Event Planner Cristian Basile. Nelle Stoprie si vede un allestimento curato nei minimi particolari, tutto in bianco e celeste, dalla postazione foto fino ai segnaposto e i dolcetti personalizzati.