L’anniversario di nozze di Martina Colombari e Billy Costacurta: com’erano nel giorno del matrimonio

Martina Colombari e Alessandro Costacurta hanno festeggiato i loro 22 anni di matrimonio ma in quanti li ricordano nel giorno delle nozze? Ecco le foto di inizio anni 2000.

Ieri è stata una giornata davvero speciale per Martina Colombari e il marito Alessandro Costacurta: hanno festeggiato il loro 22esimo anniversario di nozze. Nonostante il tempo che passa, continuano a essere uniti e affiatati e a dimostrarlo è stata la dolce dedica che l'attrice ha condiviso sui social. "Anche da grandi, dopo 22 anni di matrimonio, la questione è sempre l’amore. L’amore dei “vecchi” è come l’amore degli adolescenti, fa cose impreviste, esagerate, e quando non esagera le cose che fa sono sbagliate", sono state le parole di Martina. Ha inoltre rispolverato alcuni vecchi scatti del giorno del matrimonio, ricordando con un pizzico di nostalgia quel momento emozionate e ormai iconico.

Le foto del matrimonio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta

Martina Colombari e Alessandro Costacurta sono tra le coppie più longeve del mondo dello spettacolo italiano, che sono rimasti uniti e affiatati nonostante gli oltre 20 anni insieme e le difficoltà quotidiane che si sono ritrovati ad affrontare. In quanti li ricordano nel giorno del matrimonio? A rispolverare i vecchi scatti è stata l'attrice in persona, che ha accompagnato la dolce dedica al marito a una serie di foto realizzate in quel gran giorno a San Giovanni in Marignano. I due appaiono evidentemente più giovani sull'altare, con i visi emozionati e una luce particolare negli occhi: all'epoca aspettavano il figlio Achille (l'ex Miss Italia era al quarto mese di gravidanza) e non potevano fare a meno di fantasticare sulla loro nuova vita "di famiglia". Oggi sono cresciuti ma non hanno perso l'amore che li lega, anzi, a ogni apparizione pubblica continuano a incantare tutti con la loro dolcezza e con la loro complicità.

Il matrimonio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta

Chi firmò l'abito da sposa di Martina Colombari

Cosa indossava Martina Colombari nel giorno del matrimonio? Rispettò la tradizione del total white affidandosi alla stilista Alberta Ferretti, che realizzò per lei un maxi dress in stile impero che "mascherava" con eleganza le forme della dolce attesa. Si trattava di un modello con scollatura generosa, strascico e lunghissimo velo di pizzo, la sua particolarità?

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Martina Colombari in Alberta Ferretti

Il bustier era interamente decorato con delle preziose perline in tinta. Per i festeggiamenti che seguirono la funzione religiosa, l'attrice aggiunse anche un coprispalle ricamato a maniche lunghe. Alessandro Costacurta, invece, optò per un classico completo monopetto nero, abbinato a camicia bianca e cravatta grigio perla. Il dettaglio che non può passare inosservato? All'epoca portava i capelli lunghi, che negli anni '90 furono il tratto distintivo del suo stile.