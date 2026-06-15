Il matrimonio Luna Bonaccorsi Beccaria e Leonardo Bormioli: la sposa festeggia in abito fluorescente

Luna Bonaccorsi, la figlia della stilista Luisa Beccaria, ha sposato Leonardo Bormioli. Doppio look nuziale: romantico abito floreale e vestito luminescente.

Luna Bonaccorsi Beccaria e Leonardo Bormioli

Matrimonio da favola per Luna Bonaccorsi Beccaria e Leonardo Bormioli, che si sono sposati nella casa di famiglia a Castelluccio di Noto, in Sicilia. Lei è la quinta e ultima figlia della stilista Luisa Beccaria e di Lucio Bonaccorsi di Reburdone, membro di una dinastia di principi. La sposa ha pronunciato il fatidico sì a distanza di 43 anni esatti da sua madre e suo padre, che invece avevano celebrato le nozze il 13 giugno 1983. L'imprenditrice ha una lunga esperienza nel mondo del management e della moda. Attualmente è anche direttore dell'e-commerce per la Casa di moda materna.

Per l'occasione, Luna Bonaccorsi Beccaria ha fatto due cambi d'abito. Sta prendendo sempre più piede questa consuetudine. È un modo per festeggiare in grande stile, per contrassegnare diverse fasi della giornata: il rito in Chiesa, la festa, il taglio della torta, il party sfrenato in pista da ballo. Ogni momento viene scandito da un differente look: questione di immagine, ma anche di comodità! Infatti è anche un modo per godersi la festa in modo più spensierato e libero, all'insegna della praticità, togliendo di mezzo strascico e velo che rendono rallentano i movimenti e vanno gestiti con più cura.

Il primo look della sposa

Difatti, la sposa per salire sull'altare ha scelto un vestito da vera principessa: l'abito era degno di una fiaba, estremamente romantico. Si tratta di una creazione firmata da Patrick Kinmonth. Il poliedrico artista britannico, attivo tra moda, cinema e teatro, ha collaborato con Luisa Beccaria in passato. Per la collezione Primavera 2023, aveva realizzato la scenografia della sfilata: una scenografia elegante e delicata, composta da paraventi trasparenti dipinti a mano.

L’abito da sposa di Luna Bonaccorsi Beccaria

L'artista ha dato all'abito un aspetto molto teatrale: corpetto con maniche a sbuffo trasparenti, ampia gonna a balze, fiorellini su tutta la superficie, velo compreso. Insomma, un look nuziale d'altri tempi, decisamente diverso dall'outfit con cui poi la sposa si è scatenata al party serale, assieme a parenti e amici.

Il secondo look della sposa

Nelle foto, spicca un outfit davvero unico, moderno e sopra le righe: è un completo total white composto da top con ampie maniche effetto "alato" e gonna lunga. La particolarità è l'effetto luminescente, quasi fluo, che il coordinato ha soprattutto quando viene colpito dalla luce: si illumina, letteralmente. Con questo secondo look nuziale si è confermata l'assoluta protagonista della grande giornata a lei dedicata, in cui ha attirato su di sé gli sguardi distinguendosi prima per eleganza e poi per originalità.